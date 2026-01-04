Real Madryt - Real Betis? Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Real Madryt - Real Betis w ramach 18. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 16:15. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elvensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Real Madryt rozegra dzisiaj pierwszy mecz w 2026 roku, po ponad dwutygodniowej przerwie. W ostatnim spotkaniu ubiegłego roku "Królewscy" pokonali przed własną publicznością Sevillę 2:0, notując trzecie zwycięstwo z rzędu. W kolejnym starciu ekipa Xabiego Alonso zagra z inną drużyną ze stolicy Andaluzji.

Rywalem "Los Blancos" będzie Real Betis. Zespół Manuela Pellegriniego podobnie, jak Real Madryt pozostaje w grze na trzech frontach, tyle że zamiast w Lidze Mistrzów, występuje w Lidze Europy. "Beticos" znajdują się w czołówce La Liga, zajmując szóstą lokatę po 17. kolejkach. Betis w tym sezonie ligowym uległ tylko Athletikowi Bilbao, Atletico Madryt i FC Barcelonie, co pokazuje, z jak silnym rywalem mierzą się dziś "Królewscy".

Ostatnie pięć meczów z Betisem dla Realu Madryt były piekielnie trudne. Aż trzy zakończyły się remisami, jeden zwycięstwem, a ostatni porażką "Królewskich". Biorąc pod uwagę formę obu zespołów, a także bardzo wyrównany bilans, można dzisiaj na Estadio Santiago Bernabeu spodziewać się wielkiego i zaciętego widowiska.

Kylian Mbappe David Ramos AFP

Cucho Hernandez i Marc Bartra w barwach Realu Betis JOSE LUIS CONTRERAS AFP