Real Madryt potwierdził głośny transfer. Miliony poszły w ruch

Jak czytamy w komunikacie, podpisze kontrakt ważny do 30 czerwca 2030 roku. Co ważne, umowa zacznie się nie jak to zwykle bywa 1 lipca, lecz 1 czerwca - zawodnik poleci więc z "Los Blancos" już pod wodzą nowego trenera - najprawdopodobniej Xabiego Alonso - na Klubowe Mistrzostwa Świata do Stanów Zjednoczonych.

