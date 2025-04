Real Madryt otworzył furtkę FC Barcelona. Sensacja na Santiago Bernabeu

Real Madryt w tym sezonie daleki o jest od tego, aby wprawiać kibiców w zachwyt. Takie sytuacje mogliśmy oglądać ledwie kilkukrotnie, gdy podopieczni Carlo Ancelottiego zagrali naprawdę z polotem i wielką jakością. Mowa, choćby o meczu rewanżowym z Manchesterem City w Lidze Mistrzów , czy występach przeciwko Osasunie i Sevilli. Mimo tego, że zachwytów próżno szukać, to "Królewscy" wciąż są "żywi" we wszystkich możliwych rozgrywkach.

To pierwsza taka sytuacja, gdy Real Madryt na etapie kwietnia jest w grze o: La Liga , Ligę Mistrzów i Puchar Króla , od... 2014 roku. Wówczas zespół "Los Blancos" trenował oczywiście właśnie włoski szkoleniowiec, a sezon zakończył się zwycięstwem w Lidze Mistrzów i Pucharze Króla. Do historycznej potrójnej korony zabrakło wówczas zwycięstwa w rozgrywkach ligowych.

Real Madryt przegrał z Valencią na Bernabeu. Wielka szansa dla FC Barcelona

W pozostałych 30 minutach Real szukał wyrównania, ale żaden ze strzałów Mbappe, czy Bellinghama nie znalazł drogi do siatki i gospodarze schodzili do szatni, przegrywając 0:1. Druga część rywalizacji rozpoczęła się dla Realu najlepiej, jak to tylko możliwe. W pierwszej połowie rzut rożny wykorzystała Valencia. Tym razem zrobili to gospodarze. Piłkę zagraną w pole karne przedłużył Bellingham, a sytuację na gola z bliska zamienił Vinicius Junior.