Real Madryt ogłasza. To już koniec. Wytrzymał tylko kilka miesięcy

- Mam nadzieję, że to będzie "do zobaczenia później", a nie "żegnaj". Zawsze uważałem Madryt za swój dom. Jestem w Realu od 20 lat. To mój ostatni mecz w tym sezonie, nie wiem, czy będzie to ostatni mecz w moim życiu jako trenera Realu, nigdy tego nie wiadomo. Postaram się cieszyć. Skupiam się na zwycięstwie - mówił Alvaro Arbeloa 22 maja na spotkaniu z mediami przed starciem z Athletikiem w ramach 38. kolejki LaLiga. Jak się okazało, była jego ostatnia konferencja, bo na pomeczową w ogóle nie przyszedł, co nigdy wcześniej się nie zdarzyło.

Dla formalności został wtedy dopytany, czy opuści stanowisko. Przyznał, że tak. Jego słowa o niewiedzy czy to "ostatni mecz w życiu jako trenera Realu" odnosiły się więc rzecz jasna do całej przyszłości.

"Casting" na nowego szkoleniowca trwał krótko. Po kilku intensywnych majowych dniach media jasno wskazały Jose Mourinho jako faworyta Florentino Pereza. Prezes "Królewskich" pod koniec kampanii potwierdził, że to Portugalczyk będzie jego wybrańcem, jeśli wygra wybory. W niedzielę uzyskał reelekcję i powrót "The Special One" na Estadio Santiago Bernabeu jest kwestią godzin.

Klub dopiero we wtorek oficjalnie poinformował o odejściu Arbeloi z roli trenera zespołu. Przypomnijmy, że 43-latek zaczął ten etap kariery 13 stycznia, wchodząc na ławkę po zwolnionym Xabim Alonso.

Real Madryt żegna się z Alvaro Arbeloą. 28 mecze i aż 8 porażek

"Real Madrid CF i Alvaro Arbeloa doszli do porozumienia w sprawie zakończenia jego kadencji na stanowisku trenera pierwszego zespołu. Real jest głęboko wdzięczny Alvaro Arbeloi, który przez cały czas swojej kariery w klubie, począwszy od gry w naszej akademii konsekwentnie wykazywał się lojalnością, zaangażowaniem i profesjonalizmem. Jest uosobieniem wartości naszego klubu" - czytamy.

Real, który zawsze będzie jego domem, życzy Alvaro Arbeloi i jego rodzinie wszystkiego najlepszego na nowym etapie ich życia

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Arbeloa poprowadził zespół w 28 meczach. Wygrał 18 z nich, zremisował 2 i przegrał 8. Bilans bramkowy drużyny wyniósł 58:34, a średnia punktowa 2,00. Te liczby nie oddają skali frustracji kibiców. Trener popadł w konflikty i nie rozmawiał z kilkoma piłkarzami, w końcówce sezonu pogorszyła się jego relacja z Kylianem Mbappe. "Los Blancos" już w jego pierwszym meczu odpadli z Copa del Rey. Optymizmem powiało po ograniu Manchesteru City w 1/8 finału Ligi Mistrzów, ale Bayern Monachium w 1/4 był już za mocny. Do tego doszła fatalna końcówka w Primera Division, tytuł został realnie przegrany kilka tygodni przed końcem.

Alvaro Arbeloa PATRICIA DE MELO MOREIRA East News

Kylian Mbappe, Alvaro Carreras i Alvaro Arbeloa Kacper Dąderewicz AFP

Alvaro Arbeloa RODRIGO MOREIRA AFP





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