Real Madryt ma za sobą drugi fatalny sezon. W stolicy Hiszpanii nikt nie ma zamiaru akceptować sytuacji, w której Real drugi raz z rzędu nie wygrywa jednego z trzech najważniejszych trofeów. W związku z tym klub oficjalnie zatrudnił Jose Mourinho, który ma przywrócić "Królewskich" na szczyt.

Oprócz tego Real bardzo aktywnie funkcjonuje na rynku transferowym. Oficjalnie "Los Blancos" ogłosili tylko transfer Marca Cucurelli za 55 milionów euro, ale oprócz tego dziennikarze są przekonani, że do drużyny Mourinho dołączą: Ibrahima Konate, Denzel Dumfries oraz Bernardo Silva.

Ruediger zostaje. Real oficjalnie ogłosił

To nie koniec transferów, ale "Królewscy" musieli rozwiązać także kwestię przedłużenia umów kilku graczy. Priorytetem pozostaje w tej kwestii podpisanie umowy przez Viniciusa Juniora, ale negocjacje w tej sprawie mają odbyć się po mundialu. Zakończyły się z kolei rozmowy z Antonio Ruedigerem.

Niemiecki stoper, który obecnie przebywa w USA na mundialu zostaje w Realu na rok dłużej. "Real Madryt i Antonio Rüdiger doszli do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu z zawodnikiem, który pozostanie związany z klubem do 30 czerwca 2027 roku" - czytamy w komunikacie.

Sam Ruediger również pochwalił się tym w mediach społecznościowych. "Przedłużenie z Realem Madryt to dla mnie powód do dumy, ale przede wszystkim zobowiązanie do wspólnego odwrócenia losów klubu z moimi kolegami z drużyny. Przechodzimy przez wymagający okres. Niepowodzenia wystawiły nas na próbę, ale właśnie tu chcę być" - napisał Niemiec.

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Vinicius Junior zabrał głos na temat swojej przyszłości w Realu Madryt FADEL SENNA AFP





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