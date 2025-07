Real Madryt ma dość. Dojdzie do przewrotu. Dwie gwiazdy wskazane palcem

Real Madryt ma za sobą sezon potwornie nieudany, a u jego progu wydawało się, że "Królewscy" po przyjściu Kyliana Mbappe będą być może wręcz nie do powstrzymania. Jak się jednak okazało, wkomponowanie Francuza do zespołu było misją bardzo trudną, z którą Carlo Ancelotti do końca sobie nie poradził. Po przyjściu byłego gwiazdora Paris Saint-Germain wicemistrzowie Hiszpanii zatracili balans, który był ich wielką siłą w sezonie, w którym wygrali Ligę Mistrzów i La Liga.