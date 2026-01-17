Real Madryt - Levante. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Real Madryt - Levante w ramach 20. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 2. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elvensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Pierwsza sesja treningowa Realu Madryt z nowym trenerem! WIDEO Associated Press © 2025 Associated Press

Real Madryt - Levante. La Liga. Gdzie i o której obejrzeć mecz? [NA ŻYWO, WYNIK]

Real Madryt w ostatnich dniach przechodzi przez ogromne zawirowania. W poprzednią niedzielę "Królewscy" przegrali 2:3 finał Superpucharu Hiszpanii z FC Barceloną, a następstwem tego było rozstanie z Xabim Alonso. Zespół przejął Alvaro Arbeloa, który w roli trenera zadebiutował w środę. Real skompromitował się jednak w meczu 1/8 finału Pucharu Króla z drugoligowym Albacete, przegrywając 2:3. Tak "pokiereszowany" zespół ze stolicy Hiszpanii przystąpi dzisiaj do meczu z Levante.

Gdyby nie problemy Realu Madryt, przyjazd na Estadio Santiago Bernabeu przedostatniej drużyny tabeli La Liga można by nazwać formalnością. W tych okolicznościach trzeba powiedzieć jednak, że spotkanie z "Granotes" jest szansą powrotu na właściwe tory. Jeśli "Królewscy" myślą o tym, aby nie stracić szansy na mistrzostwo Hiszpanii i szukają pozytywnego impulsu, który pozwoliłby im ponownie wejść na odpowiedni poziom, muszą pokonać Levante. Biorąc jednak pod uwagę to, co się dzieje w drużynie Realu, niewykluczone, że możemy być świadkami kolejnego jej potknięcia.

Ostatnie dwa bezpośrednie mecze Realu Madryt z Levante kończyły się wysokimi wygranymi "Królewskich", kolejno 4:1 (w rundzie jesiennej tego sezonu - red.) i 6:0. Natomiast w ostatnich pięciu meczach Levante urwało punkty Realowi tylko raz, w sierpniu 2021 roku, kiedy padł remis 3:3. Z kolei goście z Walencji po raz ostatni triumfowali na Bernabeu w 2018 roku, wynikiem 2:1.

Mecz Real Madryt - Levante w ramach 20. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 2. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elvensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go.

Vinicius Junior (przy piłce) bez wsparcia kontuzjowanego Kyliana Mbappe okazał się w starciu z II-ligowcem bezradny Manu PAP

Kylian Mbappe i Eder Militao w barwach Realu Madryt Burak Akbulut AFP