Real Madryt już nie ma kim grać. Prawdziwy koszmar. Kolejne kontuzje

Sezon 2024/2025 dla Realu Madryt miał być kontynuacją pięknej drogi, którą rozpoczęła drużyna Carlo Ancelotti ego rok wcześniej, gdy wygrała Ligę Mistrzów oraz La Liga . Wydawało się, że dołożenie do ekipy prowadzonej przez Włocha Kyliana Mbappe sprawi, że "Królewscy" jeszcze bardziej urosną w siłę i wręcz będą demolować kolejnych rywali. Gdy bowiem patrzyło się tylko na tercet Vinicius - Mbappe - Jude Bellingham , faktycznie można było popaść w zachwyt.

Nikt w Madrycie nie spodziewał się, że tak wielkim ubytkiem okaże się odejście Toniego Kroosa. Poszukiwania zastępstwa dla niemieckiej legendy trwały przez właściwie całą jesień i początek zimy, a gdy już okazało się, że takim piłkarzem może być Dani Ceballos , to Hiszpan po kilku bardzo dobrych tygodniach nabawił się kontuzji mięśniowej, która kompletnie rozbiła plany, jakie miał Carlo Ancelotti. Problemów zdrowotnych w kadrze wciąż aktualnych mistrzów Hiszpanii było o wiele więcej.

Ancelotti nie ma kim grać. Trzech zdrowych obrońców w kadrze

Mimo tego Carlo Ancelotti potrafił sprawić, że zespół, był w stanie dotrzeć do ostatniego ligowego El Clasico w tym sezonie z nadzieją na wyrwanie mistrzostwa kraju praktycznie z rąk FC Barcelona . Do tego obrońcy tytułu potrzebowali jednak wygranej w niedzielnym El Clasico. Mecz zaczął się wybitnie, bo po 15 minutach goście prowadzili 2:0, ale po 45 minutach przegrywali 2:4. Ostatecznie trzy punkty zostały w Barcelonie, która tym samym prawie przypieczętowała odebranie pucharu z rąk największych rywali.

Jak się jednak okazuje, to nie koniec złych wieści dla Ancelottiego. Niecałe 24 godziny po meczu klub z Santiago Bernabeu poinformował bowiem o kontuzjach, jakich doznali Lucas Vazquez oraz Vinicius Junior . "Po badaniach przeprowadzonych na naszym piłkarzu przez służby medyczne Realu Madryt zdiagnozowano skręcenie lewego stawu skokowego . Uraz pozostaje pod obserwacją" - czytamy w pierwszym komunikacie.

"Po badaniach przeprowadzonych na naszym piłkarzu przez służby medyczne Realu Madryt zdiagnozowano kontuzję lewego mięśnia grzebieniowego . Uraz pozostaje pod obserwacją" - tak brzmi zaś ten, który dotyczy kapitana Realu. W jego przypadku sytuacja jest o tyle "ciekawa", że według doniesień hiszpańskich mediów problemów mięśniowych miał się nabawić już w pierwszych minutach rywalizacji, a boisko opuścił dopiero w 84. minucie. W dużej mierze to jego błędy kosztowały Real utratę kolejnych goli.

Według tego, co przekazują madryckie media sytuacja obu graczy jest dość podobna i te kontuzje nie wiążą się z koniecznością dłuższej rehabilitacji. Zarówno Lucas, jak i Vinicius potrzebują około tygodnia odpoczynku. Mają być gotowi do gry na ostatni ligowy mecz przeciwko Realowi Sociedad. To spotkanie będzie także uroczystym pożegnaniem Carlo Ancelottiego. Szczególnie kontuzja Lucasa stawia Włocha w sytuacji koszmarnej. Na zbliżający się ligowy mecz z Mallorcą Ancelotti ma bowiem dostępnych ledwie trzech obrońców pierwszego zespołu.