Real Madryt idzie na rekord, w grze 150 mln euro. Gwiazda Ligi Mistrzów na celowniku

Real Madryt przez ostatnie dwa sezony przechodził przez swoisty kryzys formy który sprawił, że "Królewscy" przestali sięgać po pierwszorzędne trofea - w tym chociażby mistrzostwo Hiszpanii.

Taki stan rzeczy naturalnie wzbudził ogrom niepokoju ze strony kibiców i stał się przyczyną solidnej krytyki pod adresem Florentino Pereza. Ten postanowił na nowo potwierdzić swoją pozycję w klubie i w związku z tym, w ramach pewnego pokazu siły, ogłosił nowe, przedterminowe wybory na prezydenta "Królewskich".

Perez ma rywala. Enrique Riquelme z wielką obietnicą dla fanów Realu

Tym razem sytuacja jest jednak o tyle specyficzna, że po raz pierwszy od dłuższego czasu Perez będzie mieć faktycznego konkurenta w walce o wspomnianą pozycję, a będzie nim Enrique Riquelme, biznesmen specjalizujący się w branży energii odnawialnej.

Ten postanowił obiecać fanom "Los Blancos" naprawdę wiele, m.in. twierdząc, że w przypadku wygranej sprowadzi na Santiago Bernabeu Erlinga Haalanda. Obecnie urzędujący sternik Realu musiał wykonać jakąś ripostę i... jest ona równie mocna.

Perez niespodziewanie ogłosił: Real pod jego rządami pójdzie po rekord transferowy

Florentino Perez wystąpił niedawno w programie "Horizonte" w kanale Cuatro i oznajmił, że w kolejny wtorek, czyli już po wyborach, złoży on ofertę za "wspaniałego gracza z klubu występującego w Lidze Mistrzów".

To byłaby najwyższa kwota transferowa, jaką Real Madryt kiedykolwiek zapłacił w swojej historii. Wyniosłaby około 150 milionów euro. Jakaś podpowiedź [o kim mowa]? Nie mogę wam jej dać, już teraz wam mówię, co zrobimy

Jak jednak sprecyzował, nie jest tu mowa o Michaelu Olise, ani o Jeremym Doku, ani o Erlingu Haalandzie, tudzież żadnym innym piłkarzu z Premier League. Wiele pytań, mało odpowiedzi, ale i tak ta deklaracja odbiła się szerokim echem w Hiszpanii.

Dotychczas rekordem transferowym "Los Merengues" było pozyskanie Jude'a Bellinghama z Borussii Dortmund za około 103 mln euro, więc potencjalny rekord zostanie pobity przy naprawdę wyraźnej różnicy.

Można by pomyśleć, że jest to dość abstrakcyjna obietnica bez specjalnego pokrycia, ale należy pamiętać, że Perez już raz dokonał rzeczy, która wydawała się niemal niemożliwa i sprowadził do zespołu Luisa Figo, ówczesnego kapitana FC Barcelona.

Wybory na prezydenta Realu odbędą się w niedzielę 7 czerwca.

Florentino Perez Burak Akbulut AFP

Florentino Perez Alberto Gardin AFP

Florentino Perez Alberto Gardin AFP





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