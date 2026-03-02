Real Madryt - Getafe. Gdzie i o której obejrzeć transmisję na żywo w TV?

Mecz Real Madryt - Getafe w ramach 26. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elvensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Real Madryt - Getafe. La Liga. Gdzie i o której obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Real Madryt w minioną środę pokonał 2:1 Benficę Lizbona i zapewnił sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, w którym zmierzy się z Manchesterem City. Dzisiaj "Królewscy" rozegrają kolejne spotkanie La Liga i będą chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę po niespodziewanej porażce z Osasuną Pampeluna.

Piłkarze Alvaro Arbleoi podejmą Getafe, czyli zespół z przedmieść Madrytu. Ekipa "Azulones" po 25. kolejkach zajmowała 13. miejsce w tabeli z dorobkiem 29 punktów. W ostatnim meczu przegrała z Sevillą 0:1, co i tak dawało jej przewagę pięciu punktów nad strefą spadkową. Zespół Jose Bordalasa słynie z ostrej i niezbyt widowiskowej gry, a to zwiastuj ciężką rywalizację dla gospodarzy.

W pierwszym spotkaniu tego sezonu tych drużyn 1:0 wygrał Real Madryt, po trafieniu Kyliana Mbappe. Z kolei ostatnia wizyta Getafe na Estadio Santiago Bernabeu zakończyła się porażką 0:2. Real nie przegrał u siebie z Getafe od 2008 roku i trudno się spodziewać, aby ta seria została dzisiaj przerwana. "Królewscy" są faworytami tej konfrontacji, a każdy inny wynik, niż zwycięstwo, będzie można uznać za niespodziankę.

Mecz Real Madryt - Getafe w ramach 26. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elvensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go.

Arda Guler w barwach Realu Madryt podczas meczu La Liga z Getafe JOSE HERNANDEZ AFP

Vinicius Junior PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP

