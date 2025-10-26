Real Madryt - FC Barcelona. Gdzie obejrzeć El Clasico? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Real Madryt - FC Barcelona zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 16:15 w ramach 10. kolejki La Liga. Transmisję na żywo z "El Clasico" będzie można obejrzeć na kanałach Eleven Sports 1 oraz CANAL+ Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej elevensports.pl oraz platformach Polsat Box Go i CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Real Madryt - FC Barcelona. Bilans, ostatnie wyniki i sytuacja kadrowa

Real Madryt będzie chciał zrewanżować się w tym "El Clasico" za ostatnią klęskę przed własną publicznością. W ostatnim "Klasyku" FC Barcelona wygrała 4:0, a dzisiejszy mecz także zostanie rozegrany na Estadio Santiago Bernabeu.

"Królewscy" do tego spotkania przystąpią po dwóch zwycięstwach 1:0. Najpierw w takim rezultacie pokonali Getafe, a następnie Juventus w 3. kolejce Ligi Mistrzów. Jedyne trafienie w starciu ze "Starą Damą" zanotował znajdujący się w coraz lepszej formie Jude Bellingham. W sumie lider La Liga wygrał cztery ostatnie mecze.

Poza tym Real jest w dość dobrej sytuacji kadrowej. Poza kontuzjami Daniego Carvajala, Trenta Alexandra-Arnolda, Antonio Ruedigera i Ferlanda Mendy'ego, Xabi Alonso będzie miał do dyspozycji wszystkich zawodników.

FC Barcelona podejdzie do "El Clasico" po dwóch wygranych meczach. Najpierw "Blaugrana" pokonała 2:1 Gironę, a następnie aż 6:1 Olympiakos Pireus w Lidze Mistrzów. To były dwa bardzo ważne spotkania dla "Barcy", która wcześniej doznała dwóch porażek, w tym bardzo bolesnej, bo 1:4 z Sevillą.

Hansi Flick jest w znacznie bardziej skomplikowanej sytuacji, niż Xabi Alonso. Niemiecki szkoleniowiec nie będzie mógł skorzystać bowiem ze znacznie większej liczby piłkarzy. Kontuzjowani są: Joan Garcia, Marc-Andre Ter Stegen, Andreas Christensen, Gavi, Dani Olmo, Raphinha oraz oczywiście Robert Lewandowski. Na dodatek Flick będzie musiał oglądać "El Clasico" z trybun, ponieważ w ostatnim meczu ligowym z Gironą obejrzał dwie żółte kartki, a w konsekwencji czerwoną za swoje zachowanie.

Real Madryt nie potrafi wygrać z FC Barceloną już od czterech spotkań. To oraz ostatnia ligowa klęska u siebie z "Barcą" sprawiają, że "Królewscy" powinni być podwójnie zmotywowani. Forma gospodarzy zdaje się rosnąć, a dodatkowo sprzyja im trudna sytuacja kadrowa "Blaugrany". Tyle że ostatnie zwycięstwa Barcelony w "Klasykach" sprawiają, że tak naprawdę w dzisiejszej konfrontacji trudno jest wskazać faworyta.

Bilans Klasyków we wszystkich rozgrywkach, to łącznie 261 meczów, na które składa się 105 zwycięstw Realu Madryt i 104 FC Barcelony. Natomiast biorąc pod uwagę tylko mecze ligowe, to odbyło się 190 takich spotkań, w których 79 razy triumfował Real, a 76 Barcelona.

Real Madryt - FC Barcelona. La Liga. Gdzie i o której obejrzeć El Clasico? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Transmisję na żywo z "El Clasico" będzie można obejrzeć na kanałach Eleven Sports 1 oraz CANAL+ Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej elevensports.pl oraz platformach Polsat Box Go i CANAL+ Online.

Jude Bellingham zapewnił zwycięstwo Realowi nad Juventusem THOMAS COEX AFP

FC Barcelona celebrująca bramkę w meczu z PSG (1.10.2025) JOSEP LAGO AFP