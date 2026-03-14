Real Madryt - Elche. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Real Madryt - Elche w ramach 28. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elvensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Real Madryt - Elche. La Liga. Gdzie i o której obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Real Madryt ma za sobą spektakularny wieczór Ligi Mistrzów. W minioną środę "Królewscy" pewnie pokonali Manchester City 3:0, choć wcale nie byli faworytami. Niezapomniany występ zaliczył Fede Valverde, który zdobył wszystkie trzy gole. Teraz drużyna Alvaro Arbeloi wraca do rozgrywek La Liga.

W ramach 28. kolejki Real podejmie u siebie Elche. Ekipa południowo-wschodniej Hiszpanii broni się przed spadkiem. Po 27. kolejkach zajmowała 17. miejsce, czyli ostatnie gwarantujące utrzymanie z przewagą jedynie punktu nad strefą spadkową. Niewiele wskazuje na to, że ekipa Edera Sarabii zdoła się utrzymać, bo na ligowe zwycięstwo czeka od już 21 grudnia ubiegłego roku. Zanosi się na to, że Elche stoczy zaciętą walkę o pozostanie w La Liga najprawdopodobniej z Deportivo Alaves i Realem Mallorca.

Pierwszy mecz w tym sezonie Realu i Elche zakończył się niespodziewanym remisem 2:2. Z kolei ostatnie spotkanie tych drużyn na Estadio Santiago Bernabeu przyniosło zwycięstwo "Królewskich" 4:0. Elche jeszcze nigdy nie wygrało z Realem i niewiele wskazuje na to, aby dziś ten stan uległ zmianie. W krótkiej, bo wynoszącej ledwie 12 spotkań historii konfrontacji tych zespołów dzisiejsi goście tylko w trzech zdołali wywalczyć remis.

Mecz Real Madryt - Elche w ramach 28. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elvensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go.

Gonzalo, Vinicius Junior, Aurelien Tchouameni i Arda Guler w barwach Realu Madryt

Hector Fort

