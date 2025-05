Real Madryt dopina transfer mistrza świata. Gwiazdor ligi już zdecydował o odejściu

Magia Carlo Ancelottiego w Realu Madryt wyczerpała się już dawno temu, co w połączeniu ze słabą ofensywą transferową przed ubiegłym sezonem sprawiło, że “ Królewscy " nie byli w stanie sięgnąć po żadne trofeum w kończącym się sezonie 2024/2025.

Florentino Perez jest jednak świadomy konieczności zmian, dlatego w pierwszej kolejności przekonał Xabiego Alonso do objęcia posady trenera po Ancelottim, a później zajął się poszerzaniem kadry na kolejny sezon.

Gwiazdor Premier League o krok od Realu. Enzo Fernandez miał już zdecydować

Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Dean Huijsen, który zaliczył świetny sezon w Bournemouth już jest po słowie z “Królewskimi", a niebawem możemy usłyszeć słynne "Here we go" również w sprawie Enzo Fernandeza.