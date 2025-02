Real Madryt dopiął swego. Federacja ugięła się pod presją, będą zmiany w VAR

Będą zmiany w systemie VAR w Hiszpanii. List Realu dał efekt

Sam Real nie pozostał bierny. Wysłał do Królewskiej Federacji Hiszpańskiej Piłki Nożnej oficjalny czterostronicowy list, w którym groził zgłoszeniem sprawy do sądu . "Los Blancos" przede wszystkim wytknęli wszystkie błędy, jakie popełnili wówczas arbitrzy, ale także wystosowali stanowcze żądania na przyszłość. Mistrzowie Hiszpanii otwarcie napisali, że oczekują przekazania im nagrań audio oraz wideo z działania VAR w tamtym spotkaniu. W przeciwnym razie podejmą kroki prawne.

To umowne "przeciąganie liny" trwało kilka dni, aż w końcu miały zapaść pewne decyzje. Nowy prezes federacji Rafael Louzan miał w końcu ugiąć się pod presją, którą wywarli mistrzowie Hiszpanii. Takie informacje przekazała hiszpańska "Marca", która dotarła do tego, co działo się na specjalnym spotkaniu klubów uczestniczących w hiszpańskiej piłce.

"Odnosząc się do filmów, o które prosił Real Madryt, oraz w obliczu groźby skierowania sprawy do sądu, Louzan powiedział, że zostaną one przesłane i że dotychczasowa procedura w pewnym sensie ulegnie zmianie i wszyscy, którzy o nie poproszą, będą mieli je do dyspozycji" - czytamy. Jeszcze kilka dni temu ludzie z federacji twierdzili, że przedstawiciele "Królewskich" muszą osobiście stawić się w siedzibie. Jak widać niekoniecznie, a warto dodać, że Real w tym spotkaniu nie uczestniczył w ramach protestu. Pozostaje wierzyć, że to krok w dobrą stronę.