Real Madryt - Deportivo Alaves. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Real Madryt - Deportivo Alaves w ramach 33. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na platformie CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Real Madryt - Deportivo Alaves. La Liga. Gdzie i o której obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Real Madryt w tym sezonie ma szansę już tylko na jedno trofeum i jest nim mistrzostwo Hiszpanii. "Królewscy" pożegnali się bowiem z Ligą Mistrzów oraz Pucharem Króla. Jeśli chcą wywalczyć tytuł, muszą jednak odrobić stratę aż dziewięciu punktów do FC Barcelony na siedem kolejek przed końcem sezonu. Barcelony, która o mistrzostwo będzie walczyła zacięcie, ponieważ dla niej również jest to szansa na ostatni puchar w tym sezonie.

Piłkarze ze stolicy Hiszpanii będą chcieli też zmazać plamę z ostatnich czterech występów, w których doznali aż trzech porażek i ledwie raz zdołali zremisować. Dwie porażki miały miejsce jednak po zaciętych meczach z Bayernem Monachium. Pierwsza od dwóch kolejek wygrana w La Liga jest zatem warunkiem koniecznym dla ekipy Alvaro Arbeloi, jeśli ta marzy jeszcze o mistrzostwie.

Rywalem Realu będzie Deportivo Alaves. Drużyna z Kraju Basków broni się przed spadkiem, ale niedawno, bo trzy kolejki temu odniosła zwycięstwo po sześciu meczach bez wygranej. Na dodatek w ostatnich czterech występach ani razu nie zaznała goryczy porażki i nie mierzyła się z byle kim, bo z Villarrealem (1:1), Celtą Vigo (4:3), Osasuną (2:2) i Realem Sociedad (3:3), tak więc wyłącznie z drużynami z TOP 10. To całkiem dobry prognostyk na przyszłość dla "Babazorros", choć dziś przyjdzie im rywalizować ze znacznie poważniejszym rywalem.

Pierwszy mecz Realu i Deportivo w tym sezonie zakończył się wygraną "Królewskich" 2:1. Ekipa z Vitorii-Gasteiz jest łakomym kąskiem dla piłkarzy z Madrytu, ponieważ nie urwała choćby punktu Realowi od 2018 roku i nawet jej rosnąca forma nie wskazuje, że dziś ten stan może ulec zmianie.

