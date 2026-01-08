Real Madryt - Atletico. Superpuchar Hiszpanii. Gdzie obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Mecz Real Madryt - Atletico Madryt w półfinale Superpucharu Hiszpanii zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:00. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Real Madryt - Real Betis. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

W drugim półfinale Superpucharu Hiszpanii 2026 w derbach Madrytu zmierzą się Real i Atletico. W szczególnie dobrych nastrojach do tego spotkania przystąpią "Królewscy", którzy wygrali cztery ostatnie mecze z rzędu. W ostatnim rozbili aż 5:1 Real Betis i co warto podkreślić bez Kyliana Mbappe.

Francuza zabraknie także w dzisiejszym starciu. Gwiazdor Realu w ogóle nie poleciał z drużyną do Arabii Saudyjskiej z powodu kontuzji kolana i do gry ma najwcześniej wrócić 17 stycznia na potyczkę ligową z Levante. To ogromne osłabienie ekipy Xabiego Alonso, ale jej fantastyczny występ przeciwko Betisowi z pewnością wlewa nadzieję w serca kibiców "Los Blancos".

Atletico Madryt w ostatnich pięciu meczach odniosło cztery zwycięstwa i zanotowało jeden remis. W ostatnim spotkaniu piłkarze Diego Simeone zremisowali 1:1 z Realem Sociedad. "Los Colchoneros" przystąpią do konfrontacji z Realem Madryt w najmocniejszym składzie i niewątpliwie jest to ich bardzo duży atut.

Oba zespoły mają już jeden mecz bezpośredni za sobą w tym sezonie. Derby Madrytu w ramach 7. kolejki La Liga zostały rozegrane 27 września na Civitas Metropolitano. Wówczas Atletico rozbiło Real aż 5:2. Ma ona dwa zwycięstwa z rzędu w ostatnich dwóch potyczkach z "Królewskimi", bo wygrało także 1:0 w 1/8 finału zeszłorocznej Ligi Mistrzów, choć, ostatecznie odpadło z rozgrywek, ponieważ awans w rzutach karnych wywalczył Real, który triumfował w pierwszym spotkaniu 2:1. Bilans ostatnich pięciu derbów Madrytu to dwie wygrane "Atleti", dwa remisy i jeden triumf Realu, tak więc opierając się na tych wynikach i absencji Kyliana Mbappe można stwierdzić, że to Atletico Madryt jest nieznacznym faworytem tej rywalizacji.

Kylian Mbappe, Arda Guler i Jude Bellingham w barwach Realu Madryt ALBERTO GARDIN AFP

Piłkarze Atletico Madryt w meczu LA Liga z Villarrealem ALBERTO GARDIN AFP