Real Madryt - Atletico. Superpuchar Hiszpanii. Gdzie obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

W drugim półfinale Superpucharu Hiszpanii Real Madryt zmierzy się z Atletico Madryt. "Królewscy" są żądni rewanżu po ostatniej klęsce w derbach Madrytu, ale będą musieli poradzić sobie bez Kyliana Mbappe. Gdzie obejrzeć mecz Real Madryt - Atletico Madryt? Superpuchar Hiszpanii. Piłka nożna. Transmisja w TV na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę na boisku podczas meczu piłki nożnej, jeden ubrany w czerwono-białe pasy, drugi w biały strój, wokół nich kibice na trybunach.
Real Madryt i Atletico Madryt po raz drugi w tym sezonie rozegrają derby. Tym razem w Superpucharze HiszpaniiOSCAR DEL POZOAFP

Mecz Real Madryt - Atletico Madryt w półfinale Superpucharu Hiszpanii zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:00. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

W drugim półfinale Superpucharu Hiszpanii 2026 w derbach Madrytu zmierzą się Real i Atletico. W szczególnie dobrych nastrojach do tego spotkania przystąpią "Królewscy", którzy wygrali cztery ostatnie mecze z rzędu. W ostatnim rozbili aż 5:1 Real Betis i co warto podkreślić bez Kyliana Mbappe.

Francuza zabraknie także w dzisiejszym starciu. Gwiazdor Realu w ogóle nie poleciał z drużyną do Arabii Saudyjskiej z powodu kontuzji kolana i do gry ma najwcześniej wrócić 17 stycznia na potyczkę ligową z Levante. To ogromne osłabienie ekipy Xabiego Alonso, ale jej fantastyczny występ przeciwko Betisowi z pewnością wlewa nadzieję w serca kibiców "Los Blancos".

Atletico Madryt w ostatnich pięciu meczach odniosło cztery zwycięstwa i zanotowało jeden remis. W ostatnim spotkaniu piłkarze Diego Simeone zremisowali 1:1 z Realem Sociedad. "Los Colchoneros" przystąpią do konfrontacji z Realem Madryt w najmocniejszym składzie i niewątpliwie jest to ich bardzo duży atut.

Oba zespoły mają już jeden mecz bezpośredni za sobą w tym sezonie. Derby Madrytu w ramach 7. kolejki La Liga zostały rozegrane 27 września na Civitas Metropolitano. Wówczas Atletico rozbiło Real aż 5:2. Ma ona dwa zwycięstwa z rzędu w ostatnich dwóch potyczkach z "Królewskimi", bo wygrało także 1:0 w 1/8 finału zeszłorocznej Ligi Mistrzów, choć, ostatecznie odpadło z rozgrywek, ponieważ awans w rzutach karnych wywalczył Real, który triumfował w pierwszym spotkaniu 2:1. Bilans ostatnich pięciu derbów Madrytu to dwie wygrane "Atleti", dwa remisy i jeden triumf Realu, tak więc opierając się na tych wynikach i absencji Kyliana Mbappe można stwierdzić, że to Atletico Madryt jest nieznacznym faworytem tej rywalizacji.

Piłkarze w białych strojach cieszą się po zdobyciu gola, wykonując energiczne gesty z wyciągniętymi ramionami na stadionie pełnym kibiców.
Kylian Mbappe, Arda Guler i Jude Bellingham w barwach Realu MadrytALBERTO GARDINAFP
Piłkarze drużyny w czerwono-białych pasiastych koszulkach oraz niebieskich spodenkach znajdują się na murawie stadionu, wzywając się nawzajem lub świętując, w tle rozmyty tłum kibiców.
Piłkarze Atletico Madryt w meczu LA Liga z VillarrealemALBERTO GARDINAFP

