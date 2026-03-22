Real Madryt - Atletico Madryt. Gdzie obejrzeć? O której? [TRANSMISJA, TV]

Mecz Real Madryt - Atletico Madryt w ramach 29. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na platformie CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Real Madryt - Atletico Madryt. La Liga. O której i gdzie obejrzeć mecz? [NA ŻYWO, TV]

Piłkarze Realu Madryt od czterech spotkań pokazują wysoką i równą formę. "Królewscy" wygrali ostatnie cztery spotkania, na które składają się m.in. dwa zwycięstwa z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. W miniony wtorek Real pokonał "Obywateli" 2:1 po dublecie Viniciusia. W tak dobrych na strojach ekipa z Estadio Santiago Bernabeu podejdzie do rozgrywanych na własnym obiekcie derbów Madrytu z Atletico.

Atletico Madryt w ostatnich tygodniach również radzi sobie całkiem dobrze. "Los Colchoneros" co prawda przegrali ostatnie spotkanie Ligi Mistrzów z Tottenhamem 2:3, ale mieli trzybramkową zaliczkę z pierwszego meczu. Poza tym w poprzednich trzech występach drużyna Diego Simeone odniosła trzy zwycięstwa.

Obie ekipy w tabeli La Liga dzieli dziewięć punktów. Real jest wiceliderem, natomiast Atletico po 28. kolejkach zajmowało trzecie miejsce. Przed tym weekendem ekipa Alvaro Arbeloi traciła do liderującej Barcelony cztery punkty, natomiast Atletico już 13, dlatego realnie patrząc, tylko Real ma szansę na walkę o tytuł z "Blaugraną". By jednak utrzymać się blisko Katalończyków, musi dziś wygrać. To już trzecie derby Madrytu w tym sezonie. Najpierw 27 września ubiegłego roku "Atleti" rozbiło u siebie "Królewskich" 5:2, natomiast w półfinale Superpucharu Hiszpanii 2:1 triumfował Real.

Dziś zostaną rozegrane 178. ligowe derby Madrytu. Jak dotąd 91 razy triumfował Real, a 42 Atletico. W 44. konfrontacjach padł remis. Natomiast biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, będzie to już 306. potyczka pomiędzy tymi zespołami. Tutaj bilans też wyraźnie przemawia za Realem, który wygrał 156 razy, przy 76. triumfach Atletico i 73. remisach.

Co ciekawe "Los Colchoneros" bardzo długo, bo już od ponad 10 lat czekają na wygraną na Bernabeu. Czy dziś ta czarna seria zostanie przerwana?

Aurelien Tchouameni, Kylian Mbappe, Vinicius Junior

Conor Gallagher i Kylian Mbappe w starciu podczas derbów Madrytu

Real Madryt CF - Elche CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports