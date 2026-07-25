Real już świętował. Nagle włączyła się Barcelona. Chcą mistrza świata

Zakończone mistrzostwa świata bez wątpienia zwiększyły wartość wielu piłkarzy. Często mowa o zawodnikach całkiem nieoczywistych. Zupełnym przeciwieństwem takiego określenia jest Rodri. Hiszpan od lat występuje na absolutnie najwyższym możliwym poziomie piłkarskim.

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Ma w końcu w swojej gablocie Złotą Piłkę. Ostatnio był jednak nieco zapomniany ze względu na kontuzje, które mu się przytrafiały. Ostatecznie na mundial dojechał w bardzo dobrej formie i zdrowiu. Był w stanie rozegrać wszystkie mecze w barwach Hiszpanii praktycznie od początku do końca.

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Co więcej, był to dla niego wyborny turniej, bo zakończył się zdobyciem mistrzostwa świata, a także mundialowej złotej piłki dla MVP imprezy. Te wydarzenia miały zmienić nastawienie do Rodriego w Realu Madryt. "Królewscy" zdecydowali się pozyskać Hiszpana, wierząc w jego sportową jakość.

Według mediów z całego świata porozumienie na linii Rodri - Real jest pełne i niczego tam nie brakuje. Nie rozpoczęły się jednak jeszcze żadne oficjalne negocjacje ws. transferu z Manchesterem City. Wciąż jesteśmy więc całkiem daleko od tego, aby ogłaszać oficjalny wielki transfer.

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Sytuację podobno chcą wykorzystać dwa klubu. Jeden z najbardziej cenionych francuskich dziennikarzy poinformował bowiem o zainteresowaniu Paris Saint-Germain, a także FC Barcelona. Oba kluby widzą dla Rodriego miejsce w swoich składach i chętnie zepsułyby plany Realowi.

"Paris Saint-Germain skontaktowało się z Manchesterem City, aby zapytać o warunki transferu Rodriego. Oprócz Realu Madryt, który ma już porozumienie z zawodnikiem, pozyskać go chciałaby również FC Barcelona. Real nadaje ton w tej sprawie" - przekazał Fabrice Hawkins.

Warto dodać, że kataloński insajder Reshad Rahman przekazał, że te doniesienia wyglądają raczej na grę agentów Hiszpana, którzy chcą przyspieszyć transfer swojego klienta do Realu Madryt. Do zamknięcia okna transferowego pozostało jeszcze nieco ponad miesiąc.

Rodri AFP AFP





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