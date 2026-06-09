Real daje 150 milionów za gwiazdę. Jest komunikat Atletico. W tle papież

Kilka tygodni temu rozpoczęła się na poważnie saga transferowa z przenosinami Juliana Alvareza do FC Barcelona. W katalońskich mediach temat Argentyńczyka był naprawdę gorący. W pewnym momencie zdawało się nawet, że napastnik Atletico zmieni barwy jeszcze przed mundialem.

Ostatecznie tak się prawdopodobnie nie stanie. W tak zwanym międzyczasie w Realu Madryt odbyły się wybory. Te wygrał Florentino Perez, który obiecał, że złoży ofertę za piłkarza "galaktycznego". Ta miała opiewać na przynajmniej 150 milionów euro, a więc klubowy rekord.

Atletico odpowiada Realowi. "Ucięliście film z papieżem"

Ostatecznie wybór padł właśnie na Juliana Alvareza. "Królewscy" złożyli ofertę we wtorek 9 czerwca. Real w oficjalnym komunikacie przekazał, że Atletico propozycji nie przyjęło, wskazując na klauzulę odstępnego, która opiewa na 500 milionów euro. Tym samym Atleti wysłało także sygnał do Barcelony.

Derbowi rywale Realu Madryt odpowiedzieli dodatkowo swoim przeciwnikom w mediach społecznościowych. "Oficjalny komunikat z naszymi wyjaśnieniami dotyczącymi oficjalnego komunikatu naszych sąsiadów z Realu Madryt:

Ucięliście film z papieżem w momencie, w którym mówił, że jest też za Atleti. Pomyliła wam się uprzejmość z wdzięcznością, ale żeby nie było wątpliwości: za nic wam nie dziękujemy. Nie analizowaliśmy ani nie ocenialiśmy żadnej oferty za Juliána. Jak mamy się z wami dobrze nie dogadywać, skoro rozśmieszacie nas jeszcze bardziej niż FC Barcelona" - czytamy.

Bez wątpienia najbardziej irracjonalnym elementem tego komunikatu jest wplecenie do treści Papieża Leona XIV. Ten w poniedziałek wizytował Madryt, otrzymał koszulkę "Królewskich", był na Santiago Bernabeu. W mediach społecznościowych viralem stał się film, na którym papież mówi, że kibicuje Realowi Madryt. Do tego odnosi się Atleti.

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