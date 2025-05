Do jednej bramki / POLSAT BOX GO

Real Madryt rusza po podpis Nico Williamsa. Wielki zwrot i transferowa klęska FC Barcelona?

Jak bowiem informuje "Marca" Real Madryt na poważnie rozważa zakontraktowanie Williamsa , a w stolicy Hiszpanii profil tego gracza jest niezwykle ceniony. Do tego wszystkiego - oprócz potencjału czysto piłkarskiego - ma on ogromny potencjał komercyjny i jako reprezentant "La Furia Roja" wzmocniłby w pewien sposób pozycję "Los Blancos" na krajowym podwórku.

Istotna jest tu jeszcze jedna kwestia - droga do pozyskania 22-latka jest dla Realu dosyć łatwa, bo wystarczyłoby opłacić klauzulę wykupu wynoszącą 58 mln euro, co dla "Królewskich" nie powinno być specjalnym problemem, w przeciwieństwie do Barcelony, która musi podchodzić ostrożniej do parcelowania swoich funduszy i lawiruje między wymogami Finansowego Fair Play.