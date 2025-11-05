Real blisko absolutnego hitu, sięgnie po gwiazdę Bayernu. "Ustne porozumienie"

Real Madryt po straceniu w ubiegłym sezonie tytułu mistrza Hiszpanii na korzyść FC Barcelona chce jak najszybciej powrócić na tron, dodając oczywiście do tego jeszcze inne istotne futbolowe laury.

Jednocześnie "Królewscy" stale chcą przebudowywać swój skład, a pewnego rodzaju rewolucja nie ominie prawdopodobnie tu przede wszystkim ich linii defensywnej. Szykuje się kilka pożegnań, a luki powinny być uzupełniane wręcz natychmiastowo.

Wiele wskazuje na to, że ekipę "Los Blancos" już niebawem opuszczą, chociażby David Alaba oraz Antonio Rudiger. Kto jednak mógłby zostać nowym obrońcą drużyny z Estadio Santiago Bernabeu?

Real Madryt szuka nowych obrońców. Jeden hit ma być w zasadzie już dograny

Wiele ostatnich tropów prowadziło do Ibrahimy Konate z Liverpoolu, który notabene w ostatni wtorek zmierzył się z Realem w Lidze Mistrzów i wespół ze swymi kolegami odnotował czyste konto przeciwko podopiecznym Xabiego Alonso. Dziennikarz Santi Aouna w portalu footmercato.net przekazał jednak, że choć zakup Francuza przez RM nie jest dalej wykluczony, to przestał być traktowany jako priorytet.

Florentino Perez i spółka mieli bowiem skierować swój wzrok na nikogo innego, jak na Dayota Upamecano, zawodnika Bayernu Monachium, którego obecna umowa (podobnie zresztą jak w przypadku Konate i LFC) wygaśnie w czerwcu przyszłego roku.

Choć "Die Roten" robią wszystko, by ją przedłużyć, to mogą mimo wszystko mieć zbyt mało argumentów, by przekonać futbolistę do pozostania na Allianz Arena. Ba, Aouna twierdzi, że Real wręcz zdążył już zawrzeć ustne porozumienie z Upamecano, mimo że oficjalne negocjacje mogłyby w teorii wystartować dopiero w styczniu. Do tego wszystkiego dochodzi fakt, że sytuację Francuza monitoruje też PSG...

Real Madryt szykuje się do derbowego starcia w Primera Division

Real Madryt tymczasem szykuje się do kolejnej odsłony zmagań ligowych - i będzie tu mowa o derbach stolicy Hiszpanii, bowiem "Los Merengues" 9 listopada zmierzą się na wyjeździe z Rayo Vallecano. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godz. 16.15.

Dayot Upamecano Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Xabi Alonso ULRIK PEDERSEN / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Florentino Perez Francois Mori/Associated Press/East News East News