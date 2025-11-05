Real blisko absolutnego hitu, sięgnie po gwiazdę Bayernu. "Ustne porozumienie"
Real Madryt szykuje się do znaczących zmian kadrowych, które jeśli nie nadejdą już najbliższej zimy, to z pewnością dojdzie do nich latem 2026 roku. Mowa tu przede wszystkim o przebudowaniu ofensywy i - krótko mówiąc - liczba pożegnań i powitań graczy powinna się tu mniej więcej zgadzać. Wygląda przy tym na to, że "Królewscy" są w zasadzie bliscy dopięcia co najmniej jednego hitu w tym kontekście, a w tle przewija się... Bayern Monachium.
Real Madryt po straceniu w ubiegłym sezonie tytułu mistrza Hiszpanii na korzyść FC Barcelona chce jak najszybciej powrócić na tron, dodając oczywiście do tego jeszcze inne istotne futbolowe laury.
Jednocześnie "Królewscy" stale chcą przebudowywać swój skład, a pewnego rodzaju rewolucja nie ominie prawdopodobnie tu przede wszystkim ich linii defensywnej. Szykuje się kilka pożegnań, a luki powinny być uzupełniane wręcz natychmiastowo.
Wiele wskazuje na to, że ekipę "Los Blancos" już niebawem opuszczą, chociażby David Alaba oraz Antonio Rudiger. Kto jednak mógłby zostać nowym obrońcą drużyny z Estadio Santiago Bernabeu?
Real Madryt szuka nowych obrońców. Jeden hit ma być w zasadzie już dograny
Wiele ostatnich tropów prowadziło do Ibrahimy Konate z Liverpoolu, który notabene w ostatni wtorek zmierzył się z Realem w Lidze Mistrzów i wespół ze swymi kolegami odnotował czyste konto przeciwko podopiecznym Xabiego Alonso. Dziennikarz Santi Aouna w portalu footmercato.net przekazał jednak, że choć zakup Francuza przez RM nie jest dalej wykluczony, to przestał być traktowany jako priorytet.
Florentino Perez i spółka mieli bowiem skierować swój wzrok na nikogo innego, jak na Dayota Upamecano, zawodnika Bayernu Monachium, którego obecna umowa (podobnie zresztą jak w przypadku Konate i LFC) wygaśnie w czerwcu przyszłego roku.
Choć "Die Roten" robią wszystko, by ją przedłużyć, to mogą mimo wszystko mieć zbyt mało argumentów, by przekonać futbolistę do pozostania na Allianz Arena. Ba, Aouna twierdzi, że Real wręcz zdążył już zawrzeć ustne porozumienie z Upamecano, mimo że oficjalne negocjacje mogłyby w teorii wystartować dopiero w styczniu. Do tego wszystkiego dochodzi fakt, że sytuację Francuza monitoruje też PSG...
Real Madryt szykuje się do derbowego starcia w Primera Division
Real Madryt tymczasem szykuje się do kolejnej odsłony zmagań ligowych - i będzie tu mowa o derbach stolicy Hiszpanii, bowiem "Los Merengues" 9 listopada zmierzą się na wyjeździe z Rayo Vallecano. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godz. 16.15.