Real Betis - Real Madryt. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Real Madryt zagra na wyjeździe z Realem Betis w 32. kolejce La Liga. Porażka dla "Królewskich" będzie oznaczać niemal utratę szans na walkę o mistrzostwo Hiszpanii. O której gra Real dzisiaj? Gdzie obejrzeć mecz Real Betis - Real Madryt? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Kylian Mbappe w białym stroju Realu Madryt prowadzi piłkę podczas meczu La Liga, w tle publiczność, sędzia i trener
Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt podczas meczu La Liga w sezonie 2025/2026ANGEL PEREZ MECAAFP

Mecz Real Betis - Real Madryt w ramach 32. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj 24 kwietnia o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elvensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Real Betis - Real Madryt. La Liga. Gdzie i o której obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Real Madryt wciąż ma matematyczne szanse na mistrzostwo Hiszpanii. Patrząc jednak realnie na dziewięciopunktową stratę do Barcelony na sześć kolejek przed końcem rozgrywek La Liga, trudno sobie wyobrazić, aby "Królewscy" sięgnęli po tytuł. Nawet pomimo przełamania niemocy z poprzednich dwóch występów w konfrontacji z Deporivo Alaves.

Dziś Realowi przyjdzie zmierzyć się ze znacznie trudniejszym rywalem niż ekipa z Vitoria-Gasteiz, a konkretnie z Realem Betis. Piłkarze Manuela Pellegriniego w miniony wtorek pokonali 3:2 Gironę i było to ich pierwsze zwycięstwo od połowy lutego. Trzeba przyznać, że Betis złapał wyraźną zadyszkę w końcówce sezonu i przegrał rywalizację w Lidze Europy i Pucharze Króla na poziomie ćwierćfinału. Z kolei w lidze musi walczyć o to, by utrzymać miejsce dające prawo do gry w europejskich pucharach. Mimo to pozostaje jedną z czołowych drużyn w stawce i wciąż może być groźny, zwłaszcza przed własną publicznością.

Pierwszy mecz tych zespołów w trakcie tego sezonu zakończył się pogromem ze strony Realu Madryt, który wygrał u siebie aż 5:1. Z kolei podczas ostatniej wizyty w stolicy Andaluzji "Królewscy" ulegli Betisowi 1:2. Najnowsza historia starć tych zespołów jest dosyć wyrównana, ale mimo wszystko to ekipa przyjezdnych będzie faworytem tej konfrontacji.

Mecz Real Betis - Real Madryt w ramach 32. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj 24 kwietnia o godzinie 21:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elvensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go.

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja