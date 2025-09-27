Real - Atletico. Gdzie oglądać derby Madrytu? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Mecz Real Madryt - Atletico Madryt w ramach 7. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 16:15. Transmisję na żywo z derbów Madrytu będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport, a stream będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Mallorca - Atletico Madryt. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Real Madryt - Atletico Madryt. Gdzie i o której oglądać derby Madrytu? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Real Madryt jak na razie znakomicie radzi sobie na krajowym podwórku. "Królewscy" wygrali wszystkie sześć spotkań, strzelając w nich 14 goli i tracąc jedynie trzy. W ostatniej kolejce ekipa Xabiego Alonso rozbiła Levante 4:1.

Atletico z kolei notuje bardzo rozczarowujący początek sezonu. Jak na razie 176 milionów euro wydane tego lata na transfery nie pozwala drużynie Diego Simeone na równorzędną walkę z Realem i Barceloną. "Los Rojiblancos" w sześciu spotkaniach odnieśli jedynie dwa zwycięstwa. Oba miały miejsce w trzech ostatnich kolejkach, co może dawać nadzieję kibicom "Atleti", że wszystko zaczęło zmierzać we właściwym kierunku. W ostatnim meczu ekipa z Riyadh Air Metropolitano wygrała w "małych" derbach Madrytu, pokonują Rayo Vallecano 3:2, po hattricku Juliana Alvareza.

W zeszłym sezonie Real i Atletico zagrał przeciwko sobie aż czterokrotnie, a to ze względu na dwumecz w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Najpierw jednak oba zespoły zmierzyły się w La Liga i w obu spotkaniach padł remis 1:1. Natomiast w LM najpierw 2:1 wygrali "Królewscy", a następnie 1:0 Atletico. Dopiero rzuty karne wyłoniły zwycięzcę tego dwumeczu, którym okazał się Real.

Dejan Huijsen i Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt Ivan Terron AFP

Piłkarze Atletico Madryt w meczu LA Liga z Villarrealem ALBERTO GARDIN AFP