Marcus Rashford jest postacią niezwykle barwną, a jego czas w Barcelonie może jedynie historię Anglika jeszcze bardziej pokolorować. 27-latek pierwszy raz światu wielkiej piłki pokazał się w lutym 2016 roku. Wówczas ledwie 18-letni wychowanek Manchesteru United zadebiutował w klubie swoich marzeń i od razu przywitał się z kibicami dubletem w Lidze Europy. Trudno o lepszą wizytówkę.

Od tego momentu musiał mieć świadomość, że każdy jego krok będzie bardzo uważnie śledzony przez media, a angielska prasa brukowa bywa naprawdę dociekliwa. Na początku swojej kariery zbytnio się tym nie przejmował. W klubie wszyscy zachwycali się swoim nowym diamentem prosto z akademii, a cała uwaga skupiała się na jego popisach boiskowych, bo te były imponujące.

Dwie twarze Marcusa Rashforda. Stracone prawo jazdy i order

Problemy zaczęły się po bardzo udanym dla niego sezonie 2022/2023. Ten kolejny tak dobry już nie był, niektórzy zaczęli nawet wieszczyć rychły zjazd "do bazy". Rashford stracił nawet zaufanie selekcjonera reprezentacji Anglii, który przestał wysyłać mu powołania do kadry, co było dla skrzydłowego bardzo wyraźnym znakiem. Wiele złego jeśli chodzi o Marcusa poza boiskiem, wydarzyło się właśnie na przełomie 2023 i 2024 roku.

W listopadzie 2023 roku Rashford popadł w konflikt z Erikiem Teh Hagiem (ówczesny trener Manchesteru United przyp. red.), a ten zdecydował się odsunąć go od pracy z drużyną. Niewiele lepiej było także po zmianie szkoleniowca. Anglik szybko podpadł także obecnemu trenerowi "Czerwonych Diabłów" - Rubenowi Amorimowi. Portugalczyk również nie miał skrupułów.

W lutym 2024 roku angielscy paparazzi przyłapali gwiazdę ekipy z Manchesteru, gdy ten późną porą opuszczał jeden z klubów nocnych w Belfaście, a dzień później nie zjawił się na treningu drużyny. "Manchester United zmierzył się w niedzielnym meczu Pucharu Anglii z Newport bez Marcusa Rashforda, w związku z pogłoskami, że kilka dni wcześniej widziano go w nocnym klubie w Belfaście. Użytkownik platformy X (dawniej Twitter) opublikował nagranie, na którym 26-latek wraz ze znajomymi schodzi po schodach klubu nocnego. Wideo opatrzono podpisem: "Rashford wczoraj wieczorem w Thompsons w Belfaście - wyraźnie sam sobie szkodzi, jeśli chodzi o formę" - czytamy na "worldsoccertalk.com".

- Powód jest cały czas ten sam. To jego postawa na treningach. Jeśli to się nie zmieni, to ja też nie zamierzam zmienić swojej decyzji. Prędzej postawię na 63-letniego Jorge Vitala (trenera bramkarzy United przyp. red.), zamiast na piłkarza, który nie daje z siebie maksimum każdego dnia. Nie zmienię tego - mówił w styczniu 2025 roku Amorim, zarzucając brak profesjonalizmu. Niedługo później Rashford został wypożyczony.

Brak dyscypliny treningowej to nie koniec, bo Anglik miał także problemy z prawem, związane z przekroczeniem prędkości. W czerwcu 2024 roku Rashford przyznał się, że kilka miesięcy wcześniej, prowadząc samochód na autostradzie M60 w Manchesterze przekroczył dozwoloną prędkość 70 mil na godzinę (ok. 112 km/h) o ponad 30 mil. Jego prędkościomierz wskazywał bowiem 104 mile na godzinę (ok. 167 km/h). Za to przewinienie został ukarany przez sąd sześciomiesięcznym zakazem prowadzenia pojazdów oraz grzywną i obciążeniem za opłaty sądowe. Później został przyłapany na wykroczeniu drogowym jeszcze raz.

Nie jest jednak tak, że Anglik poza boiskiem wszystko robi źle. Wręcz przeciwnie. Bardzo głośnym echem odbiła się działalność charytatywna gwiazdy "Czerwonych Diabłów". W swoim kraju Rashford jest uznawany za jednego z najbardziej aktywnych społecznie sportowców. W czasie pandemii COVID-19 Anglik był tym, który walczył o darmowe posiłki dla dzieci z ubogich rodzin.

W czerwcu 2020 roku skrzydłowy zwrócił się do brytyjskiego rządu w oficjalnym otwartym liście, domagając się przedłużenia programu darmowych posiłków na wakacje. Anglik powoływał się na własne doświadczenia z dzieciństwa. Rząd pozostał niewzruszony i początkowo odmówił, ale pod ogromnym naciskiem społecznym i medialnym ostatecznie się ugiął i przyznał dzieciom darmowe posiłki.

Za działanie na rzecz dobra dzieci Rashford został wyróżniony Orderem Imperium Brytyjskiego (MBE), a w 2021 roku trafił na listę najbardziej wpływowych ludzi magazynu "Time". Takich działań było jeszcze więcej. Pozostaje więc postawić pytanie, jakiego Rashforda zobaczymy w Barcelonie? Hansi Flick stoi przed naprawdę dużym wyzwaniem.

