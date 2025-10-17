Rano nadeszły wieści o Ter Stegenie. Flick będzie bezwzględny, Niemiec jest w potrzasku

Patrząc wyłącznie na nazwiska, jakie do dyspozycji ma Hansi Flick na pozycji bramkarza, można pokusić się o stwierdzenie, że FC Barcelona na tej pozycji ma najmocniejszy skład personalny. Joan Garcia, Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen - każdy z tych piłkarzy znalazłby zatrudnienie w najlepszych klubach w na Starym Kontynencie. Jednak gdy zagłębi się w szczegóły całej sytuacji, nie jest już tak kolorowo.

Zwłaszcza jeśli chodzi o reprezentanta Niemiec. Ter Stegen jest obecnie kontuzjowany i nie mógłby występować w meczach. Co jednak ciekawsze, Niemiec nie jest ani pierwszym, ani nawet drugim wyborem Flicka. Szkoleniowiec Barcelony poinformował swojego rodaka, że jest trzeci w kolejce do bronienia, a przed nim są Szczęsny i przede wszystkim Garcia. Jeszcze kilka miesięcy temu taki obrót spraw byłby trudny do przewidzenia.

Ter Stegen może opuścić Barcelonę już zimą. Najnowsze doniesienia o przyszłości Niemca

Ter Stegen był bowiem pewniakiem w bramce Blaugrany i choć nie zawsze spisywał się dobrze, Inakiemu Peni nie udało się go wygryźć z pierwszego składu. Obecna sytuacja jest bardzo niekomfortowa dla Niemca. Przede wszystkim ze względu na zbliżające się mistrzostwa świata w 2026 roku. Wielu ekspertów podkreśla, że jeśli ter Stegen chce polecieć do Ameryki Północnej, musi grać. A o to w Barcelonie będzie trudno.

Mimo tego bramkarz deklarował, że nie zamierza opuszczać stolicy Katalonii i chce zostać w klubie. Być może powoli zmienia swoje zdanie, o czym świadczą doniesienia Floriana Plettenberga z niemieckiego Sky Sports. Zdaniem dziennikarza, niewykluczone jest odejście ter Stegena już podczas najbliższego okienka transferowego. "Marc-Andre ter Stegen nie podjął jeszcze decyzji, czy zostanie w FC Barcelonie na zimę, czy przeniesie się gdzie indziej. Transfer nie jest już wykluczony, mimo innych doniesień" - napisał Plettenberg.

Dziennikarz dodał, że Flick może być bezwzględny w swojej decyzji i jeśli bramkarz zdecyduje się zostać, będzie musiał pogodzić się z brakiem występów. "Ostateczna decyzja wciąż nie zapadła. Jeśli zostanie, ryzykuje, że wyląduje na ławce rezerwowych pod wodzą Flicka/Deco/Laporty. Musi jednak grać, jeśli chce pojechać na Mistrzostwa Świata. Jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku. Nadal jest bramkarzem najwyższej klasy" - zakończył Plettenberg.

