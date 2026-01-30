Radość po geście Lewandowskiego, a teraz Barcelona ogłasza. Nowa umowa podpisana
FC Barcelona ogłasza podpisanie nowego kontraktu z jednym z kluczowych piłkarzy drużyny Hansiego Flicka. Wiemy już na pewno, że w "Dumie Katalonii" na dłużej pozostanie zawodnik, który niedawno został obdarowany przez Roberta Lewandowskiego nagrodą dla najlepszego piłkarza meczu Ligi Mistrzów. Nowa umowa będzie obowiązywać do 2031 roku.
Nadeszły bardzo ważne wieści z FC Barcelona. Klub Roberta Lewandowskiego ogłosił właśnie, że podpisana została nowa umowa z jednym z kluczowych piłkarzy.
W ciągu ostatniego tygodnia było bardzo głośno o tym, że Fermin Lopez jest blisi podpisania nowej umowy. Oficjalne ogłoszenie nadeszło bardzo szybko.
Fermin Lopez podpisał umowę z FC Barcelona do 2031 roku. Spędzi on w FC Barcelona 5 kolejnych sezonów, podobnie jak Lamine Yamal.
FC Barcelona ogłasza. Fermin Lopez przedłużył umowę
W tym sezonie ofensywny pomocnik FC Barcelona pełni w drużynie Hansiego Flicka absolutnie kluczową rolę. Mimo że jego aktualny kontrakt jeszcze nie wygadał, klub postanowił poprawić jego warunki i przedłużyć współpracę o kolejne dwa lata.
- FC Barcelona i piłkarz pierwszego zespołu Fermín López osiągnęli porozumienie w sprawie poprawy warunków i przedłużenia jego kontraktu o dwa dodatkowe sezony, do 30 czerwca 2031 roku - czytamy w oficjalnym komunikacie.
Fermin Lopez w tym sezonie rozegrał 26 meczów we wszystkich rozgrywkach w barwach FC Barcelona. Zdobył w nich 10 goli i zanotował 11 asyst.
Tak znakomite wyniki stawiają go w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o indywidualne wyniki w całej lidze hiszpańskiej.
Jednym z dowodów na znakomitą formę Fermina Lopeza była nagroda dla najlepszego zawodnika meczu Ligi Mistrzów przeciwko Slavii Praga w 7. kolejce fazy ligowej.
Nagrodę tę wręczył mu Robert Lewandowski. Polak najpierw odebrał statuetkę od przedstawiciela UEFA, a następnie zawołał Fermina Lopeza.
"Lewy" wręczył młodszemu koledze zasłużoną nagrodę i serdecznie go przytulił. W tym sezonie Fermin Lopez jest jednym z ulubieńców nie tylko kibiców Barcy, ale również samego Roberta Lewandowskiego, z którym łączą go bardzo dobre relacje.
We wspomnianym meczu Fermin Lopez zdobył dwa kluczowe gole na trudnym terenie i przy bardzo niskiej temperaturze. Dzięki temu zwycięstwu dziś Barcelona może świętować awans do 1/8 finałiu Ligi Mistrzów.