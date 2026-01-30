Partner merytoryczny: Eleven Sports

Radość po geście Lewandowskiego, a teraz Barcelona ogłasza. Nowa umowa podpisana

Kacper Dąderewicz

FC Barcelona ogłasza podpisanie nowego kontraktu z jednym z kluczowych piłkarzy drużyny Hansiego Flicka. Wiemy już na pewno, że w "Dumie Katalonii" na dłużej pozostanie zawodnik, który niedawno został obdarowany przez Roberta Lewandowskiego nagrodą dla najlepszego piłkarza meczu Ligi Mistrzów. Nowa umowa będzie obowiązywać do 2031 roku.

Piłkarz Barcelony w niebiesko-granatowej koszulce z żółtym logotypem świętuje zaciśniętymi pięściami, w tle stadion i zamazana publiczność. W prawym górnym rogu wstawione mniejsze zdjęcie przedstawia dwóch piłkarzy Barcelony w rozmowie, jeden z nich tr...
Robert Lewandowski ma powody do radości. Barcelona ogłasza przedłużenie umowy z jego kolegąPhoto by JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTOAFP

Nadeszły bardzo ważne wieści z FC Barcelona. Klub Roberta Lewandowskiego ogłosił właśnie, że podpisana została nowa umowa z jednym z kluczowych piłkarzy.

W ciągu ostatniego tygodnia było bardzo głośno o tym, że Fermin Lopez jest blisi podpisania nowej umowy. Oficjalne ogłoszenie nadeszło bardzo szybko.

Fermin Lopez podpisał umowę z FC Barcelona do 2031 roku. Spędzi on w FC Barcelona 5 kolejnych sezonów, podobnie jak Lamine Yamal.

FC Barcelona ogłasza. Fermin Lopez przedłużył umowę

W tym sezonie ofensywny pomocnik FC Barcelona pełni w drużynie Hansiego Flicka absolutnie kluczową rolę. Mimo że jego aktualny kontrakt jeszcze nie wygadał, klub postanowił poprawić jego warunki i przedłużyć współpracę o kolejne dwa lata.

- FC Barcelona i piłkarz pierwszego zespołu Fermín López osiągnęli porozumienie w sprawie poprawy warunków i przedłużenia jego kontraktu o dwa dodatkowe sezony, do 30 czerwca 2031 roku - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Fermin Lopez w tym sezonie rozegrał 26 meczów we wszystkich rozgrywkach w barwach FC Barcelona. Zdobył w nich 10 goli i zanotował 11 asyst.

Tak znakomite wyniki stawiają go w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o indywidualne wyniki w całej lidze hiszpańskiej.

Jednym z dowodów na znakomitą formę Fermina Lopeza była nagroda dla najlepszego zawodnika meczu Ligi Mistrzów przeciwko Slavii Praga w 7. kolejce fazy ligowej.

Nagrodę tę wręczył mu Robert Lewandowski. Polak najpierw odebrał statuetkę od przedstawiciela UEFA, a następnie zawołał Fermina Lopeza.

"Lewy" wręczył młodszemu koledze zasłużoną nagrodę i serdecznie go przytulił. W tym sezonie Fermin Lopez jest jednym z ulubieńców nie tylko kibiców Barcy, ale również samego Roberta Lewandowskiego, z którym łączą go bardzo dobre relacje.

We wspomnianym meczu Fermin Lopez zdobył dwa kluczowe gole na trudnym terenie i przy bardzo niskiej temperaturze. Dzięki temu zwycięstwu dziś Barcelona może świętować awans do 1/8 finałiu Ligi Mistrzów.

Fermin Lopez
Fermin LopezGongora / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Dwóch piłkarzy FC Barcelony w bordowo-granatowych koszulkach świętuje bramkę na boisku, uśmiechnięci i gestykulujący w stronę kibiców, w tle rozmyte sylwetki innych zawodników.
Robert Lewandowski i Fermin LopezUrbanandsportAFP
Fermin Lopez i Robert Lewandowski
Fermin Lopez i Robert LewandowskiINA FASSBENDER/AFPAFP
