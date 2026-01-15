Racing Santander - FC Barcelona. Gdzie oglądać Puchar Króla w TV dzisiaj?

Mecz Racing Santander - FC Barcelona w ramach 1/8 finału Pucharu Króla zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania w TV będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Villarreal CF – FC Barcelona 0-2. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Racing Santander - FC Barcelona. Puchar Króla. Gdzie obejrzeć? O której? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

FC Barcelona znakomicie zaczęła grę w 2026 roku. Najpierw pokonała w derbach Barcelony 2:0 Espanyol, a następnie w półfinale Superpucharu Hiszpanii rozbiła Athletic Bilbao 5:0. "Wisienką na torcie" było zwycięstwo w finale Superpucharu, w którym zespół Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego wygrał z Realem Madryt 3:2.

Dzisiaj "Blaugranę" czeka mecz w 1/8 finału Pucharu Króla, a jej rywalem będzie drugoligowy Racing Santander. Piłkarze ze stolicy Katalonii są zdecydowanymi faworytami tej konfrontacji. To pierwsze bezpośrednie starcie tych drużyn od 13 lat. Wówczas Racing występował jeszcze w La Liga, a "Barca" triumfowała 2:0 po dublecie Leo Messiego.

W tym sezonie La Liga 2 Racing radzi sobie znakomicie. Choć w ostatnich czterech meczach ligowych zaliczył trzy remisy i doznał porażki, to po 21. kolejkach prowadzi w tabeli i ma szanse na długo wyczekiwany powrót do elity. Stawka jest jednak bardzo "ciasna", dlatego, jeśli ekipa ze stolicy Kantabrii nie wróci do wygrywania, to La Liga może jej "odjechać".

Mecz Racing Santander - FC Barcelona w ramach 1/8 finału Pucharu Króla zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania w TV będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go.

Robert Lewandowski przyczynił się do wygranej Barcelony w Superpucharze Hiszpanii FADEL SENNA/AFP East News

Robert Lewandowski świętujący wygraną w finale Superpucharu Hiszpanii IMAGO/Maciej Rogowski East News