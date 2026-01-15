Partner merytoryczny: Eleven Sports

Racing Santander - FC Barcelona. Gdzie oglądać Puchar Króla w TV dzisiaj?

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

FC Barcelona zagra z Racingiem Santander w 1/8 finału Pucharu Króla. Drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego jest zdecydowanym faworytem spotkania z drugoligowcem. O której godzinie gra Barcelona dzisiaj? Gdzie obejrzeć mecz Racing Santander - FC Barcelona? Puchar Króla. Piłka nożna. Transmisja na żywo, TV, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Piłkarz ubrany w niebiesko-czerwony strój biegnie po murawie stadionu, w tle rozległe trybuny pełne kibiców, obok niego inny zawodnik drużyny świętuje zdobycie gola.
Robert Lewandowski w dwóch ostatnich meczach dla FC Barcelona zdobył dwa goleISMAEL ADNAN YAQOOBAFP

Mecz Racing Santander - FC Barcelona w ramach 1/8 finału Pucharu Króla zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania w TV będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Racing Santander - FC Barcelona. Puchar Króla. Gdzie obejrzeć? O której? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

FC Barcelona znakomicie zaczęła grę w 2026 roku. Najpierw pokonała w derbach Barcelony 2:0 Espanyol, a następnie w półfinale Superpucharu Hiszpanii rozbiła Athletic Bilbao 5:0. "Wisienką na torcie" było zwycięstwo w finale Superpucharu, w którym zespół Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego wygrał z Realem Madryt 3:2.

Dzisiaj "Blaugranę" czeka mecz w 1/8 finału Pucharu Króla, a jej rywalem będzie drugoligowy Racing Santander. Piłkarze ze stolicy Katalonii są zdecydowanymi faworytami tej konfrontacji. To pierwsze bezpośrednie starcie tych drużyn od 13 lat. Wówczas Racing występował jeszcze w La Liga, a "Barca" triumfowała 2:0 po dublecie Leo Messiego.

W tym sezonie La Liga 2 Racing radzi sobie znakomicie. Choć w ostatnich czterech meczach ligowych zaliczył trzy remisy i doznał porażki, to po 21. kolejkach prowadzi w tabeli i ma szanse na długo wyczekiwany powrót do elity. Stawka jest jednak bardzo "ciasna", dlatego, jeśli ekipa ze stolicy Kantabrii nie wróci do wygrywania, to La Liga może jej "odjechać".

Piłkarz w stroju FC Barcelony cieszy się po zdobyciu gola na boisku, rozkładając szeroko ramiona. Tłum nieostry w tle podkreśla atmosferę stadionu.
Robert Lewandowski przyczynił się do wygranej Barcelony w Superpucharze HiszpaniiFADEL SENNA/AFPEast News
Piłkarze drużyny FC Barcelona w barwnych strojach świętują zwycięstwo, trzymając dużych rozmiarów puchar, wokół nich unoszą się konfetti, a na szyjach mają zawieszone złote medale.
Robert Lewandowski świętujący wygraną w finale Superpucharu HiszpaniiIMAGO/Maciej RogowskiEast News

