Puściły nerwy ws. ter Stegena. Afera, a poszło o Szczęsnego. "Jak dziecko"

O nieobecnych mówi się tylko dobrze lub wcale? Ta zasada nie dotyczy najwyraźniej Marc-Andre ter Stegena . Niemiecki golkiper jest odłączony od drużyny po operacji kręgosłupa, którą przeszedł wczoraj we Francji . A mimo to, jest jedną z tych postaci z szatni FC Barcelona, o których w mediach pisze się najwięcej. I to niekoniecznie w pozytywnym tonie.

I kontynuował: - Ter Stegen wybiera sobie momenty chwały, a unika trudnych chwil, co jest absolutnie nieakceptowalne w przypadku kapitana. Mam na myśli to, że poleciał do Sewilli, by wznieść Puchar Króla, ale nie udał się z drużyną w podróż do Mediolanu, by być z drużyną przy okazji półfinału Ligi Mistrzów. Tymczasem na przykład Jules Kounde podróżował w klasie ekonomicznej, by tylko wesprzeć swoich kolegów. Ale ter Stegen, skoro nie było powodów do chluby, nie chciał się pokazać.