Publiczny osąd ws. Viniciusa. Zero sentymentów, gwiazdor całkowicie skreślony

Już teraz wiadomo, że Real Madryt zakończy sezon 2025/2026 bez żadnego poważnego trofeum. Brak osiągnięć sportowych to zdecydowanie nie największy problem tej ekipy. Już od dłuższego czasu z szeregów "Królewskich" przedostają się niepokojące sygnały o skandalicznych aktach przemocy pomiędzy piłkarzami.

Coraz goręcej robi się także wokół posady trenera ekipy. Obecny szkoleniowiec - Alvaro Arbeloa - najprawdopodobniej znajduje się na końcu swojej przygody z madrycką ekipą. W mediach pojawił się doniesienia, że jego następcą ma zostać kolejna ikona klubu - Jose Mourinho.

W świat poszła także informacja o zbliżającym się odejściu Daniego Carvajala. Rodzi ono kolejny problem. Od 2025 roku pełnił on bowiem funkcję pierwszego kapitana drużyny. Po rozstaniu, ta rola będzie musiała zostać ponownie obsadzona.

Vinicius w gronie kandydatów do opaski. Legenda mówi stanowcze "nie"

W gronie potencjalnych kapitanów Realu znalazło się kilku graczy. Jeden z nich wzbudza jednak szczególne emocje. Mowa o Viniciusie Juniorze, który w ostatnich miesiącach nie cieszy się dobrą opinią nawet wśród sympatyków madryckiej ekipy.

Bardzo negatywnie pomysł ten odebrał ikoniczny hiszpański golkiper Santiago Canizares. Były gracz między innymi Realu Madryt zdecydował się na publiczne wypunktowanie brazylijskiego gwiazdora.

- Trzeci kapitan to Vinícius… Tu zgaśmy światło i po prostu wyjdźmy. Mówię "zgaśmy światło", bo Vinícius ma zachowanie, które wyraźnie oddala się od tego, czym jest kapitan Realu Madryt: od powagi, dżentelmeństwa i klasy, jakie musi mieć kapitan Realu Madryt - grzmiał były golkiper w rozmowie z "Radio MARCA".

Real Madryt to ekipa, w której obecnie bardzo ciężko jest podejmować kluczowe decyzje. Co dzień media obiegają informacje o kolejnych skandalicznych zachowaniach piłkarzy, którzy wyraźnie są ze sobą dość mocno skonfliktowani. Nic dziwnego, że wielu sympatyków ma problem z optymistycznym spojrzeniem w przyszłość.

