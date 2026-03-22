Real Madryt to jednak z największych piłkarskich marek świata. Przez lata w kadrze "Królewskich" pojawiało się wielu mniej, lub bardziej kontrowersyjnych graczy. Nie inaczej sprawa wygląda w przypadku obecnej drużyny, prowadzonej przez Arvalo Arbeloę.

Sceny na gali MMA w Madrycie. Gwiazdy Realu wygwizdane

Ostatnim meczem Realu było rewanżowe starcie z Manchesterem City, w którym również nie obyło się bez kontrowersyjnych obrazków. Od tego czasu piłkarze "Królewskich" cieszą się kilkudniową przerwą od spotkań. Niektórzy gwiazdorzy postanowili spożytkować ją w dość ciekawy sposób. Udali się oni na zorganizowaną w stolicy Hiszpanii galę PFL MMA. To właśnie tam doszło do sytuacji, która wywołała na twarzach zawodników "Królewskich" wyraźny grymas zniesmaczenia.

W pewnym momencie realizator zdecydował się skierować kamery na zasiadających na trybunach gwiazdorów, aby poinformować wszystkich kibiców o ich obecności na imprezie. Kiedy tylko twarze piłkarzy Realu pojawiły się na monitorach, po widowni zaczęły nieść się masowe gwizdy. Największymi ich ofiarami stali się wspomniany wcześniej Vinicius Junior oraz Jude Bellingham.

Nie można wykluczyć, że na trybunach zasiadało tego dnia bardzo wielu kibiców Atletico Madryt, którzy z natury są nastawieni niechętnie względem swoich rywali zza miedzy. Na viralowym nagraniu słychać jednak dość wyraźnie, że gwizdy oraz buczenia znacznie cichną, kiedy na ekranie pojawia się chociażby Thibaut Courtois, który od lat stanowi przecież kość niezgody między kibicami Realu i Atletico. Na tej podstawie można założyć, że nie była to jedynie reakcja wrogo nastawionych sympatyków odwiecznego rywala.

Vinicius Junior

Jude Bellingham zastygły w pozie niedowierzania

Vinicius Junior (P) i Jude Bellingham, piłkarze Realu Madryt

