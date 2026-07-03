Jeśli jeszcze do niedawna istniały jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy Wojciech Szczęsny znajdzie się w planach Barcelony na kolejny sezon, to teraz nie ma już żadnych.

FC Barcelona w ostatnim czasie doprowadziła do końca odejście Inakego Peni do Olympiakosu Pireus. Teraz z klubem żegna się kolejny bramkarz.

Fabrizio Romano podaje, że Marc-Andre ter Stegen uda się na kolejne wypożyczenie. Na jego pozyskanie zdecydował się znajdujący się w głębokim sportowym kryzysie Ajax Amsterdam.

Padło już słynne "Here we go!". Odejście Ter Stegena z Barcelony jest już więc przesądzone. Oficjalny komunikat klubów to kwestia czasu.

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Marc-Andre ter Stegen opuszcza Barcelonę. Kolejne wypożyczenie Niemca. Co ze Szczęsnym?

- Marc Andre ter Stegen do Ajaxu, here we go! Umowa wstępnie uzgodniona z Barceloną i obozem zawodnika.Ter Stegen dołącza do klubu na zasadzie wypożyczenia do końca czerwca 2027 roku, a większość jego pensji pokrywa Ajax - podaje włoski dziennikarz.

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Joan Garcia i Wojciech Szczęsny pozostali jedynymi zawodnikami w kadrze Barcelony, któzy w kolejnym sezonie mogliby tworzyć duet pierwszego i rezerwowego bramkarza Dumy Katalonii.

Plan został więc zrealizowany. Tym razem obeszło się bez większych komplikacji związanych z odejściem Niemca, który poprzednią połowę sezonu także spędził na wypożyczeniu w Elche.

Umowa Wojciecha Szczęsnego z FC Barcelona wygaśnie po sezonie 2026/27. Dla Polaka będzie to więc ostatnia szansa na zdobycie z Dumą Katalonii kolejnych trofeów. Celem nadrzędnym będzie oczywiście Liga Mistrzów, której Wojciech Szczęny nigdy wcześniej nie zdobył.

Możemy spodziewać się tego, że rola Szczęsnego w sezonie 2026/27 w Barcelonie będzie raczej marginalna. Być może Hansi Flick pozwoli Polakowi wystąpić w Pucharze Króla. Jeśli jednak dojdzie do urazu Joana Garcii, wskoczy do bramki i jak zawsze zapewni drużynie odpowiedni poziom.

Wojciech Szczęsny JOSE BRETON East News

Marc-Andre ter Stegen MATTHIEU MIRVILLE AFP

Hansi Flick i Marc-Andre ter Stegen Urbanandsport AFP





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