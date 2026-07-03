Przyszłość Szczęsnego wyjaśniona. Bramkarz odchodzi z Barcelony. Umowa do 2027 roku
Fabrizio Romano nie ma wątpliwości. Padło już "Here we go!". Przyszłość Wojciecha Szczęsnego w kolejnym sezonie została już wyjaśniona. Polak pozostanie bramkarzem numer "2" w Dumie Katalonii. Rezerwowym Joana Garcii. Z klubem żegna się bowiem Marc-Andre ter Stegen. Niemiecki bramkarz udaje się na wypożyczenie do Ajaksu Amsterdam. Holenderski klub pokryje znaczną część jego wynagrodzenia.
Jeśli jeszcze do niedawna istniały jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy Wojciech Szczęsny znajdzie się w planach Barcelony na kolejny sezon, to teraz nie ma już żadnych.
FC Barcelona w ostatnim czasie doprowadziła do końca odejście Inakego Peni do Olympiakosu Pireus. Teraz z klubem żegna się kolejny bramkarz.
Fabrizio Romano podaje, że Marc-Andre ter Stegen uda się na kolejne wypożyczenie. Na jego pozyskanie zdecydował się znajdujący się w głębokim sportowym kryzysie Ajax Amsterdam.
Padło już słynne "Here we go!". Odejście Ter Stegena z Barcelony jest już więc przesądzone. Oficjalny komunikat klubów to kwestia czasu.
Chorwacja okradziona? Ujawniamy tajemnicę mundialu. Już wszystko jasne
Marc-Andre ter Stegen opuszcza Barcelonę. Kolejne wypożyczenie Niemca. Co ze Szczęsnym?
- Marc Andre ter Stegen do Ajaxu, here we go! Umowa wstępnie uzgodniona z Barceloną i obozem zawodnika.Ter Stegen dołącza do klubu na zasadzie wypożyczenia do końca czerwca 2027 roku, a większość jego pensji pokrywa Ajax - podaje włoski dziennikarz.
Joan Garcia i Wojciech Szczęsny pozostali jedynymi zawodnikami w kadrze Barcelony, któzy w kolejnym sezonie mogliby tworzyć duet pierwszego i rezerwowego bramkarza Dumy Katalonii.
Plan został więc zrealizowany. Tym razem obeszło się bez większych komplikacji związanych z odejściem Niemca, który poprzednią połowę sezonu także spędził na wypożyczeniu w Elche.
Umowa Wojciecha Szczęsnego z FC Barcelona wygaśnie po sezonie 2026/27. Dla Polaka będzie to więc ostatnia szansa na zdobycie z Dumą Katalonii kolejnych trofeów. Celem nadrzędnym będzie oczywiście Liga Mistrzów, której Wojciech Szczęny nigdy wcześniej nie zdobył.
Możemy spodziewać się tego, że rola Szczęsnego w sezonie 2026/27 w Barcelonie będzie raczej marginalna. Być może Hansi Flick pozwoli Polakowi wystąpić w Pucharze Króla. Jeśli jednak dojdzie do urazu Joana Garcii, wskoczy do bramki i jak zawsze zapewni drużynie odpowiedni poziom.