Partner merytoryczny: Eleven Sports

Przyszłość Szczęsnego w Barcelonie przesądzona. Dojdzie do rozstania, "najbliższe godziny"

Damian Okła

Damian Okła

Kłopoty FC Barcelona z zarejestrowaniem piłkarzy wracają co kilka miesięcy. Również przed startem obecnego sezonu działacze klubu walczą o możliwość gry konkretnych zawodników. Wśród piłkarzy, którzy wciąż nie są uprawieni do występów jest m.in. Wojciech Szczęsny. Niewykluczone jednak, że sytuacja w najbliższej przyszłości zmieni się o sto osiemdziesiąt stopni, a wszystko za sprawą rozstania z Inakim Peną.

Wojciech Szczęsny
Wojciech SzczęsnyUrbanandsportAFP

Problemy finansowe FC Barcelona wydają się nie mieć końca. Od najważniejszych osób w klubie płynął przekaz, że tym razem nie będzie kłopotów z transferami, czy rejestracją zawodników. Rzeczywistość okazała się zgoła odmienna i Blaugrana ponownie walczy o to, aby większość zawodników mogła znajdować się, chociażby na ławce rezerwowych, a o problemach klubu na własnej skórze przekonuje się Wojciech Szczęsny.

Były reprezentant Polski w lipcu podpisał nowy kontrakt z Dumą Katalonii. Tym samym proces rejestracji bramkarz musiał przejść od nowa. I to okazał się największy kłopot. W pierwszej kolejności Barcelona rozwiązała problem z Joanem Garcią i Marcusem Rashfordem, którzy też niemal do ostatniej chwili czekali na uprawnienie do gry w lidze hiszpańskiej.

Zobacz również:

Hansi Flick i Robert Lewandowski
La Liga

Nagłe odejście z Barcelony? Lewandowski już wie, Flick postawiony pod ścianą

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

    Szczęsny zostanie wkrótce zarejestrowany. Zadecyduje odejście bramkarza

    Z Hiszpanii płynęły doniesienia, że Hansi Flick naciskał, aby rejestracja dwóch wyżej wymienionych zawodników została zrealizowana w pierwszej i priorytetowej kolejności. W ostatniej chwili Barcelonie udało się dopiąć proces na ostatni guzik, ale kilku piłkarzy wciąż oczekuje na swoją kolej. Nadal nie jest jasne, kiedy zarejestrowany zostanie Szczęsny, ale pojawiło się światełko w tunelu.

    Zobacz również:

    Jan Urban
    Reprezentacja

    Kto kapitanem kadry? Wszystkie tropy w jednym kierunku

    Przemysław Langier
    Przemysław Langier

      "Mundo Deportivo" poinformowało, że bliski odejścia z Barcelony jest Inaki Pena. Transfer hiszpańskiego golkipera był przesądzony od dłuższego czasu, ale dopiero teraz transakcja wydaje się być na finiszu. Pena zostanie wypożyczony do Elche, a zdaniem hiszpańskich dziennikarzy zostanie to ogłoszone w "najbliższych godzinach". Wówczas zwolni się miejsce w budżecie.

      I ta informacja najbardziej interesuje Szczęsnego, bo dzięki temu będą środki na zarejestrowanie Polaka. 35-latek w tym sezonie ma pełnić rolę drugiego golkipera i być zabezpieczeniem na wypadek jakichkolwiek problemów Garcii. W odwodzie zostaje również Marc-Andre ter Stegen, który w najbliższych tygodniach będzie leczył kontuzje, ale jego przyszłość w Barcelonie nie została ostatecznie przekreślona, choć odejścia Niemca również wykluczyć nie można.

      Zobacz również:

      Robert Lewandowski i jego koledzy z FC Barcelona niebawem w końcu pożegnają jasnozielone koszulki z poprzedniej kampanii. Przynajmniej na jakiś czas...
      Robert Lewandowski

      Gniew w sprawie Barcelony, La Liga była bezwzględna. Lewandowski i spółka jeszcze zaczekają

      Paweł Czechowski
      Paweł Czechowski
      Tomasz Hajto: Na reprezentację przyjeżdżasz do pracy, a nie na urlop i kręcenie reklam. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Piłkarz ubrany w koszulkę sportową z barwnymi wzorami stoi na tle rozmytego stadionu, skupiony spoglądając lekko w bok.
      Wojciech Szczęsny w FC BarcelonieMATTHIEU MIRVILLEAFP
      Piłkarz w stroju bramkarskim klęczący na murawie boiska, trzymający trzy piłki do piłki nożnej, ujęcie z treningu lub rozgrzewki.
      Wojciech SzczęsnyUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja