Przyszłość Szczęsnego w Barcelonie przesądzona. Dojdzie do rozstania, "najbliższe godziny"

Problemy finansowe FC Barcelona wydają się nie mieć końca. Od najważniejszych osób w klubie płynął przekaz, że tym razem nie będzie kłopotów z transferami, czy rejestracją zawodników. Rzeczywistość okazała się zgoła odmienna i Blaugrana ponownie walczy o to, aby większość zawodników mogła znajdować się, chociażby na ławce rezerwowych, a o problemach klubu na własnej skórze przekonuje się Wojciech Szczęsny.

Były reprezentant Polski w lipcu podpisał nowy kontrakt z Dumą Katalonii. Tym samym proces rejestracji bramkarz musiał przejść od nowa. I to okazał się największy kłopot. W pierwszej kolejności Barcelona rozwiązała problem z Joanem Garcią i Marcusem Rashfordem, którzy też niemal do ostatniej chwili czekali na uprawnienie do gry w lidze hiszpańskiej.

Szczęsny zostanie wkrótce zarejestrowany. Zadecyduje odejście bramkarza

Z Hiszpanii płynęły doniesienia, że Hansi Flick naciskał, aby rejestracja dwóch wyżej wymienionych zawodników została zrealizowana w pierwszej i priorytetowej kolejności. W ostatniej chwili Barcelonie udało się dopiąć proces na ostatni guzik, ale kilku piłkarzy wciąż oczekuje na swoją kolej. Nadal nie jest jasne, kiedy zarejestrowany zostanie Szczęsny, ale pojawiło się światełko w tunelu.

"Mundo Deportivo" poinformowało, że bliski odejścia z Barcelony jest Inaki Pena. Transfer hiszpańskiego golkipera był przesądzony od dłuższego czasu, ale dopiero teraz transakcja wydaje się być na finiszu. Pena zostanie wypożyczony do Elche, a zdaniem hiszpańskich dziennikarzy zostanie to ogłoszone w "najbliższych godzinach". Wówczas zwolni się miejsce w budżecie.

I ta informacja najbardziej interesuje Szczęsnego, bo dzięki temu będą środki na zarejestrowanie Polaka. 35-latek w tym sezonie ma pełnić rolę drugiego golkipera i być zabezpieczeniem na wypadek jakichkolwiek problemów Garcii. W odwodzie zostaje również Marc-Andre ter Stegen, który w najbliższych tygodniach będzie leczył kontuzje, ale jego przyszłość w Barcelonie nie została ostatecznie przekreślona, choć odejścia Niemca również wykluczyć nie można.

