Jak na razie w 2026 roku FC Barcelona przegrała jeden mecz. Równo tydzień temu mistrzowie Hiszpanii polegli w San Sebastian 1:2 przeciwko Realowi Sociedad w La Liga. Kilka dni później przenieśli się do Ligi Mistrzów, gdzie nie bez problemów przywieźli trzy punkty z Pragi.

Pełne 90 minut ze Slavią rozegrał Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Niestety jego pierwszy gol był samobójczy. W drugiej połowie nasz rodak trafił już do właściwej siatki i ustalił wynik spotkania (4:2). Przy okazji było to jego pierwsze trafienie w tym sezonie Champions League.

Barcelona gra o powrót na szczyt. Hiszpanie przewidują, co zrobi Flick

Zgodnie z kalendarzem 21. serii gier hiszpańskiej ligi w niedzielę 25 stycznia Barcelona u siebie zmierzy się z Realem Oviedo. Beniaminek La Liga na ten moment szoruje po dnie tabeli, mając zaledwie 13 punktów na koncie. Nic dziwnego, że kataloński klub jest zdecydowanym faworytem.

Dla Lewandowskiego będzie to doskonała szansa na podkręcenie statystyk strzeleckich. Do tej pory w 15. meczach ligi hiszpańskiej 37-latek zdobył dziewięć bramek, do których dołożył dwie asysty. Najprawdopodobniej jego nazwisko zawita w podstawowej jedenastce na niedzielne starcie. A to dlatego, że z lekką kontuzją zmaga się Ferran Torres.

W przewidywanych składach wszystkie największe hiszpańskie dzienniki zwiastują obecność Polaka od pierwszej minuty na Camp Nou. Gospodarze będą musieli poradzić sobie bez Pedriego. Hiszpański pomocnik i filar zespołu również nabawił się urazu. Co może zrobić Flick? Eksperci widzą to następująco:

Oto potencjalne składy Barcelony na mecz z Realem Oviedo:

"Sport": Joan Garcia - Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Dani Olmo - Fermin Lopez, Raphinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski.

"Mundo Deportivo": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Marc Bernal - Dani Olmo, Marcus Rashford, Lamine Yamal, Robert Lewandowski.

"AS": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo - Frenkie de Jong, Dani Olmo - Fermin Lopez, Raphinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski.

"Marca": Joan Garcia - Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin - Frenkie de Jong, Eric Garcia - Fermin Lopez, Raphinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski.

Spotkanie FC Barcelona - Real Oviedo rozpocznie się o godz. 16:15, w niedzielę 25 stycznia. Relacja na żywo w Interii Sport. Obecnie Barcelona zajmuje drugie miejsce w tabeli (49 pkt), pierwszy jest Real Madryt (51 pkt), który w sobotę w 21. kolejce pokonał 2:0 Villarreal na wyjeździe.

