Przyszedł nagle, stał się gwiazdą u Flicka. Teraz niespodziewana zmiana stanowiska

FC Barcelona drugi sezon pod wodzą Hansiego Flicka zakończyła sukcesem. Zespół dowodzony przez Niemca wygrał bowiem w styczniu superpuchar Hiszpanii, pokonując Real Madryt w finale. Później "Blaugrana" rozpoczęła marsz po kolejne tytuły zarówno na hiszpańskiej ziemi, jak i w Europie.

Kampania w pucharze Hiszpanii nie poszła Barcelonie zbyt dobrze. "Duma Katalonii" nie obroniła tytułu, przegrywając w półfinałowym dwumeczu z Atletico Madryt. Zdecydowanie lepiej poszło Flickowi i jego piłkarzom w lidze hiszpańskiej. La Liga znów padła łupem Barcelony, która tytuł przypieczętowała w El Clasico.

Flick chce Cancelo w Barcelonie. Al-Hilal zmienia warunki

Do pełni szczęścia zabrakło tylko triumfu w Lidze Mistrzów. Tu znów lepsze okazało się Atletico Madryt w ćwierćfinale. Generalnie sezon Barcelony należy jednak uznać za udany. Być może takie wyniki nie byłyby możliwe bez zimowego wypożyczenia Joao Cancelo. Portugalczyk przyszedł do Katalonii na pół roku z Al-Hilal.

Sprawdził się na tyle dobrze, że Flick chce Portugalczyka zatrzymać i oczekuje wykupienia go z Al-Hilal. Jak się okazuje według informacji przekazanych przez "Mundo Deportivo" saudyjski klub zmienił swoje oczekiwania w stosunku do potencjalnie zainteresowanego kupca.

Wcześniej Al-Hilal oczekiwało za Portugalczyka 15 milionów euro. Obecnie ta kwota ma być mniejsza, choć nie wiemy dokładnie jaka. Według dziennikarzy Cancelo wyklucza jednak powrót do Arabii Saudyjskiej. Jego celem jest pozostanie w Barcelonie. W minionym sezonie występował na pozycji lewego i prawego obrońcy.

Hansi Flick, trener Barcelony





