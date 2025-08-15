Przykra scena na treningu Barcelony, lekarz ruszył do akcji. Flick poszkodowany

Partner merytoryczny: Eleven Sports

FC Barcelona szykuje się do rozpoczęcia nowej kampanii w Primera Division, a przygotowania te - niestety - z czasem zostały okupione pewnymi bolesnymi poświęceniami. Podczas jednego z treningów urazu doznał chociażby Robert Lewandowski, a w gronie kontuzjowanych niespodziewanie znalazł się też... menedżer Hansi Flick. Na szczęście Niemiec prędko otrzymał pomoc od klubowego lekarza, kiedy nadeszła taka konieczność.

FC Barcelona zakończyła swoje przedsezonowe przygotowania meczem o Puchar Gampera przeciwko włoskiemu Como, który "Duma Katalonii" wygrała wyraźnie, bo aż 5:0. W triumfie tym jednak nie mógł niestety wziąć udziału Robert Lewandowski.

Polak doznał bowiem naderwania mięśnia dwugłowego uda i mimo podejmowanych wysiłków rehabilitacyjnych najprawdopodobniej będzie musiał ominąć inauguracyjny mecz Primera Division przeciwko Mallorce.

Nie tylko Lewandowski. Flicka również nie ominęła kontuzja

To jednak nie koniec jeśli mowa o ostatnich kontuzjach w szeregach "Barcy", bo pewien problem zdrowotny dotknął też... menedżera Hansiego Flicka. Całą sytuację opisał dokładnie Rogert Torello, dziennikarz "Mundo Deportivo".

Wedle jego informacji szkoleniowiec podczas czwartkowego treningu w pewnym momencie upadł i próbując się wówczas oprzeć na ręce lekko ją uszkodził. Na szczęście na miejscu był oczywiście klubowy lekarz, Ricard Pruna, który natychmiastowo pomógł trenerowi.

Flickowi została założona orteza i powinien on niebawem wydobrzeć. Co ważne mały wypadek podczas ćwiczeń nie przeszkodził mu w kontynuowaniu swoich obowiązków przy pracy z pierwszą drużyną FCB.

FC Barcelona rozpoczyna nowy sezon na słonecznej Majorce

Mecz RCD Mallorca - FC Barcelona odbędzie się 16 sierpnia o godz. 19.30 - zapraszamy do oglądania transmisji telewizyjnej w Eleven Sports 1 oraz do śledzenia tekstowej relacji na żywo w Interii Sport:

