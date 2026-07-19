Robert Lewandowski potwierdził w rozmowie z mediami, że będzie obecny na finale mistrzostw świata 2026, w którym Hiszpania zmierzy się z Argentyną. Jak ujawnił, umożliwia mu to specjalny przywilej ze strony FIFA, który otrzymał dożywotnio. Zabraknie na nim za to Frenkiego de Jonga.

Szybki koniec Holendrów na mundialu. Ogromny pech De Jonga

Udział w mundialu dla pomocnika Barcelony zakończył się w sposób nagły i wyjątkowo przykry - Holendrzy prowadzili w 1/16 finału z Marokiem, ale stracili gola w doliczonym czasie gry, a do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był konkurs rzutów karnych. W nim lepiej poradziły sobie "Lwy Atlasu". "Oranje" natomiast sprawili swoim kibicom gigantyczny zawód - widziano ich w gronie faworytów.

Tym samym De Jong zaliczył nagły powrót do Barcelony - mało kto spodziewał się, że Holendrzy odpadną już na tak wczesnym etapie turnieju. Kilka dni po tym, jak zawodnicy stawili się w siedzibie klubu tytułem odbycia badań przed nowym sezonem, w mediach pojawiły się istotne z perspektywy Holendra doniesienia.

Hansi Flick wciąż wierzy w De Jonga. Holender kluczowy dla projektu

29-latek był zdecydowanie jednym z najmocniej krytykowanych w ostatnim czasie zawodników "Blaugrany". Dość powiedzieć, że wielu kibiców, a nawet niektórych działaczy wypycha go wręcz z klubu. W ich opinii to ostatni dzwonek, by sprzedać pomocnika, który traci coraz więcej meczów z powodu licznych urazów, a w ważnych meczach rozczarowuje.

Mimo to, jak podaje "SPORT" Hansi Flick wciąż pokłada sporą wiarę w De Jonga. Do tego stopnia, że postrzega go jako kluczowego dla swojego systemu gry zawodnika. Jest też pierwszym wyborem na pozycji typowego defensywnego pomocnika.

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FC Barcelona absolutnie nie zamierza przyspieszać powrotu reprezentanta Holandii, który po powrocie uszkodził mięsień dwugłowy uda w prawej nodze. Za wszelką cenę chce chronić jednego z kluczowych w układance Hansiego Flicka zawodników.

To skrajnie inna narracja od tej, prezentowanej przez kilku hiszpańskich ekspertów. W ich opinii z Pedrim, Danim Olmo i Ferminem Lopezem w formie dla Frenkiego de Jonga nie będzie miejsca w wyjściowym składzie. Informacje podane przez "SPORT" jasno wskazują, że 29-latek ma jednak grać u Flicka.

Frenkie de Jong GONGORA AFP

Frenkie de Jong w reprezentacji Holandii STEFAN KOOPS AFP





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