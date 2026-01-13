Przewrót w Realu Madryt, a teraz takie słowa Xabiego Alonso. Były trener przemówił, cios w prezesa
Władze Realu Madryt rozwiązały umowę z Xabim Alonso. Tym samym Hiszpan po 228 dniach przestał być szkoleniowcem "Królewskich". Niespełna dobę po oficjalnym komunikacie głos zabrał sam zainteresowany. Jego oświadczenie wywołało wielkie poruszenie na całym świecie. Kibice natychmiast wychwycili jeden szczegół.
Real Madryt przegrał finał Superpucharu Hiszpanii z FC Barceloną 2:3. Mecz rozegrany w Arabii Saudyjskiej był ostatnim spotkaniem Xabiego Alonso w roli szkoleniowca "Królewskich". "Real Madryt informuje, że za obopólnym porozumieniem klubu oraz Xabiego Alonso podjęto decyzję o zakończeniu jego etapu pracy jako trenera pierwszego zespołu. Xabi Alonso zawsze będzie cieszył się sympatią i uznaniem całego madridismo, ponieważ jest legendą Realu Madryt i przez cały czas reprezentował wartości naszego klubu" - brzmi oświadczenie wydane w poniedziałkowe popołudnie.
W Hiszpanii zawrzało po zwolnieniu Alonso, który wytrwał na stanowisku trenera Realu zaledwie siedem miesięcy. Miejsce Alonso zajął Alvaro Arbeloa, który w najbliższym czasie tymczasowo ma prowadzić klub ze stolicy.
Xabi Alonso przerwał milczenie. "Dałem z siebie wszystko"
Niespełna dobę po oficjalnym komunikacie Hiszpan zabrał głos. Szkoleniowiec na swoim Instagramie opublikował oświadczenie.
"Ten rozdział mojej kariery zawodowej dobiegł końca i nie potoczył się tak, jakbym sobie tego życzył. Trenowanie Realu było dla mnie zaszczytem i wielką odpowiedzialnością. Dziękuję klubowi, piłkarzom, a przede wszystkim kibicom za zaufanie i wsparcie. Odchodzę z szacunkiem, wdzięcznością i dumą, że dałem z siebie wszystko" - napisał.
Pod wpisem natychmiast zaroiło się od komentarzy kibiców, ale także kolegów Hiszpana. Głos zabrał m.in. Jerzy Dudek. - "To nie była twoja wina przyjacielu. Zespół ma krótką ławkę. Powodzenia w przyszłości". Były reprezentant Polski grał wspólnie z Alonso w barwach Realu. Wcześniej o zwolnieniu kolegi w mocnych słowach wypowiedział się na łamach TVP Sport.
Wielu kibiców dziękuje Alonso i ma nadzieję, że jeszcze kiedyś wróci do klubu, w którym występował jako piłkarz w latach 2009 - 2014. Fani zauważyli, że szkoleniowiec w swoim oświadczeniu nie podziękował prezesowi Florentino Perezowi. To tylko może potwierdzać ich chłodne relacje.