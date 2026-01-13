Real Madryt przegrał finał Superpucharu Hiszpanii z FC Barceloną 2:3. Mecz rozegrany w Arabii Saudyjskiej był ostatnim spotkaniem Xabiego Alonso w roli szkoleniowca "Królewskich". "Real Madryt informuje, że za obopólnym porozumieniem klubu oraz Xabiego Alonso podjęto decyzję o zakończeniu jego etapu pracy jako trenera pierwszego zespołu. Xabi Alonso zawsze będzie cieszył się sympatią i uznaniem całego madridismo, ponieważ jest legendą Realu Madryt i przez cały czas reprezentował wartości naszego klubu" - brzmi oświadczenie wydane w poniedziałkowe popołudnie.

W Hiszpanii zawrzało po zwolnieniu Alonso, który wytrwał na stanowisku trenera Realu zaledwie siedem miesięcy. Miejsce Alonso zajął Alvaro Arbeloa, który w najbliższym czasie tymczasowo ma prowadzić klub ze stolicy.

Xabi Alonso przerwał milczenie. "Dałem z siebie wszystko"

Niespełna dobę po oficjalnym komunikacie Hiszpan zabrał głos. Szkoleniowiec na swoim Instagramie opublikował oświadczenie.

"Ten rozdział mojej kariery zawodowej dobiegł końca i nie potoczył się tak, jakbym sobie tego życzył. Trenowanie Realu było dla mnie zaszczytem i wielką odpowiedzialnością. Dziękuję klubowi, piłkarzom, a przede wszystkim kibicom za zaufanie i wsparcie. Odchodzę z szacunkiem, wdzięcznością i dumą, że dałem z siebie wszystko" - napisał.

Rozwiń

Pod wpisem natychmiast zaroiło się od komentarzy kibiców, ale także kolegów Hiszpana. Głos zabrał m.in. Jerzy Dudek. - "To nie była twoja wina przyjacielu. Zespół ma krótką ławkę. Powodzenia w przyszłości". Były reprezentant Polski grał wspólnie z Alonso w barwach Realu. Wcześniej o zwolnieniu kolegi w mocnych słowach wypowiedział się na łamach TVP Sport.

Wielu kibiców dziękuje Alonso i ma nadzieję, że jeszcze kiedyś wróci do klubu, w którym występował jako piłkarz w latach 2009 - 2014. Fani zauważyli, że szkoleniowiec w swoim oświadczeniu nie podziękował prezesowi Florentino Perezowi. To tylko może potwierdzać ich chłodne relacje.

Arbeloa objął stanowisko menedżera, Alonso odchodzi z Realu Madryt © 2025 Associated Press

Xabi Alonso ULRIK PEDERSEN / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Xabi Alonso PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP

Xabi Alonso Ricardo Larreina AFP