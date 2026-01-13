Partner merytoryczny: Eleven Sports

Przewrót w Realu Madryt, a teraz takie słowa Xabiego Alonso. Były trener przemówił, cios w prezesa

Maciej Brzeziński

Władze Realu Madryt rozwiązały umowę z Xabim Alonso. Tym samym Hiszpan po 228 dniach przestał być szkoleniowcem "Królewskich". Niespełna dobę po oficjalnym komunikacie głos zabrał sam zainteresowany. Jego oświadczenie wywołało wielkie poruszenie na całym świecie. Kibice natychmiast wychwycili jeden szczegół.

Mężczyzna ubrany w ciemnoniebieski sweter i spodnie spaceruje po boisku sportowym, w tle rozmyta widownia stadionu. Wyraz twarzy sugeruje skupienie lub zamyślenie.
Xabi Alonso zabrał głos po rozstaniu z Realem MadrytHAITHAM AL-SHUKAIRIAFP

Real Madryt przegrał finał Superpucharu Hiszpanii z FC Barceloną 2:3. Mecz rozegrany w Arabii Saudyjskiej był ostatnim spotkaniem Xabiego Alonso w roli szkoleniowca "Królewskich". "Real Madryt informuje, że za obopólnym porozumieniem klubu oraz Xabiego Alonso podjęto decyzję o zakończeniu jego etapu pracy jako trenera pierwszego zespołu. Xabi Alonso zawsze będzie cieszył się sympatią i uznaniem całego madridismo, ponieważ jest legendą Realu Madryt i przez cały czas reprezentował wartości naszego klubu" - brzmi oświadczenie wydane w poniedziałkowe popołudnie.

W Hiszpanii zawrzało po zwolnieniu Alonso, który wytrwał na stanowisku trenera Realu zaledwie siedem miesięcy. Miejsce Alonso zajął Alvaro Arbeloa, który w najbliższym czasie tymczasowo ma prowadzić klub ze stolicy.

    Xabi Alonso przerwał milczenie. "Dałem z siebie wszystko"

    Niespełna dobę po oficjalnym komunikacie Hiszpan zabrał głos. Szkoleniowiec na swoim Instagramie opublikował oświadczenie.

    "Ten rozdział mojej kariery zawodowej dobiegł końca i nie potoczył się tak, jakbym sobie tego życzył. Trenowanie Realu było dla mnie zaszczytem i wielką odpowiedzialnością. Dziękuję klubowi, piłkarzom, a przede wszystkim kibicom za zaufanie i wsparcie. Odchodzę z szacunkiem, wdzięcznością i dumą, że dałem z siebie wszystko" - napisał.

    Pod wpisem natychmiast zaroiło się od komentarzy kibiców, ale także kolegów Hiszpana. Głos zabrał m.in. Jerzy Dudek. - "To nie była twoja wina przyjacielu. Zespół ma krótką ławkę. Powodzenia w przyszłości". Były reprezentant Polski grał wspólnie z Alonso w barwach Realu. Wcześniej o zwolnieniu kolegi w mocnych słowach wypowiedział się na łamach TVP Sport.

    Wielu kibiców dziękuje Alonso i ma nadzieję, że jeszcze kiedyś wróci do klubu, w którym występował jako piłkarz w latach 2009 - 2014. Fani zauważyli, że szkoleniowiec w swoim oświadczeniu nie podziękował prezesowi Florentino Perezowi. To tylko może potwierdzać ich chłodne relacje.

    Arbeloa objął stanowisko menedżera, Alonso odchodzi z Realu Madryt© 2025 Associated Press
    Xabi Alonso
    Xabi AlonsoULRIK PEDERSEN / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Xabi Alonso
    Xabi AlonsoPIERRE-PHILIPPE MARCOUAFP
    Mężczyzna ubrany w granatową marynarkę gestykuluje energicznie i krzyczy podczas wydarzenia sportowego na stadionie, w tle rozmyte sylwetki kibiców.
    Xabi AlonsoRicardo LarreinaAFP

