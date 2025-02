Jeszcze trzy kolejki temu FC Barcelona traciła do lidera LaLiga siedem punktów, a w poniedziałkowy wieczór sama może zasiąść w fotelu lidera. To konsekwencje kolejnych wpadek głównych rywali. Real Madryt zanotował kolejną wpadkę, po porażce z Espanyolem i remisie w derbach z Atletico podzielił się punktami z Osasuną. "Atleti" mogło wykorzystać to potknięcie. Gdyby wygrało z Celtą Vigo, wskoczyłoby na pierwsze miejsce w tabeli.

