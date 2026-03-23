Prześwietlili trenera Realu Madryt. W Hiszpanii aż huczy po tym odkryciu, wyszło na jaw

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Real Madryt wrócił na dobre tory. Po dwóch porażkach z Osasuną i Getafe nie ma już śladu, oprócz tego w tabeli. Od tego momentu "Królewscy" prowadzeni przez Alvaro Arbeloę wygrali wszystkie pięć spotkań, pokonując dwukrotnie Manchester City oraz w niedzielnych derbach Madrytu Atletico. Po tym meczu wiele mówi się o Arbeloi. W Hiszpanii dyskusję pobudziła pewna nieoczekiwana wieść przekazana przez "Marcę".

Vinicius Junior i Alvaro Arbeloa
Vinicius Junior i Alvaro Arbeloa

Alvaro Arbeloa przejmował Real Madryt w trudnej sytuacji. Hiszpan dostał drużynę rozbitą po kilku miesiącach pracy Xabiego Alonso oraz bolesnej porażce z FC Barcelona w Superpucharze Hiszpanii. Były prawy obrońca miał trudne zadanie i być może paradoksalnie pierwsza porażka bardzo mu pomogła. 

Real na inaugurację kadencji Arbeloi przegrał bowiem z Albacete w Pucharze Króla. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za przygotowanie fizyczne drużyny zyskały nieco czasu na pracę. Wydaje się, że powoli jej efekty są widoczne. Marzec w wykonaniu "Królewskich" miał być weryfikacją. 

Jeśli przyjąć takie kryteria, to Real wypadł prawie idealnie, prawie, bo na starcie miesiąca "Królewscy" przegrali z Getafe. Później przyszły jednak dwa znakomite mecze z Manchesterem City, a w niedzielny wieczór Real podsumował miesiąc triumfem w prestiżowym spotkaniu z Atletico Madryt.

Po tym triumfie wiele mówi się właśnie o trenerze Realu Madryt. Nazwisko Arbeloi wymieniane jest zarówno w kontekście piłkarskim, jak i... modowym. Dziennikarze zwrócili bowiem uwagę na kurtkę, którą miał na sobie w sobotni wieczór szkoleniowiec wicelidera hiszpańskiej La Liga.

Jak się okazuje, jest to bardzo drogi projekt autorstwa Louis Vuitton. Hiszpańska "Marca" przekazała, że owa kurtka wyceniana jest na 3900 euro, co daje niespełna 17 tysięcy złotych po obecnym kursie. Mówimy więc bez wątpienia o towarze prestiżowym, dostępnym dla wąskiej grupy społecznej.

"Kurtka, o której mowa, to nie jest typowy strój sportowy. To luksusowa reinterpretacja klasycznej amerykańskiej kurtki uniwersyteckiej, wykonana w całości z drobnoziarnistej skóry cielęcej. Granatowa, z naszywkami z logo marki i motywami graficznymi, które nadają jej sportowy charakter" - czytamy w hiszpańskim dzienniku.

Wedle doniesień dziennikarzy strona internetowa "LV" przeżyła prawdziwe oblężenie po ujawnieniu tej informacji. Warto dodać, że przyodzianie kurtki akurat tej marki nie jest przypadkowe. Minionego lata bowiem Real Madryt podpisał wielomilionowy kontrakt sponsorski z francuską marką. 

Alvaro Arbeloa
