Przerwa w grze, a tu takie wieści dla Wojciecha Szczęsnego. To byłby koniec

Paweł Czechowski

FC Barcelona z uwagi na trwającą przerwę reprezentacyjną swój następny mecz rozegra dopiero 22 listopada i wygląda na to, że szykuje się co najmniej jeden wielki powrót do wyjściowej jedenastki "Dumy Katalonii". Napływające w tej sprawie wieści oznaczają jednak jednocześnie raczej niechybny powrót Wojciecha Szczęsnego do roli rezerwowego...

Wojciech Szczęsny, podobnie jak w sezonie ubiegłym, choć w nieco innych okolicznościach, wcielił się niespodziewanie w rolę pierwszego bramkarza FC Barcelona w związku z kontuzją wcześniejszej "jedynki".

W tym konkretnym przypadku mowa tu o Joanie Garcii, który w końcówce września doznał poważniejszego urazu kolana, w związku z czym przegapił on m.in. starcie z PSG w Lidze Mistrzów czy słynne "El Clasico". Wygląda jednak na to, że Hiszpan w szybkim tempie wraca do pełni sił, a to oznaczać będzie praktycznie na pewno koniec - przynajmniej na jakiś czas - regularnych występów "Teka" w oficjalnych meczach.

Garcia gotowy do gry. Szczęsny powoli szykuje się do powrotu na ławkę

W niedzielne popołudnie włoski dziennikarz Fabrizio Romano przekazał bowiem, że Garcia po trwającej przerwie reprezentacyjnej znów będzie w pełni do dyspozycji menedżera "Dumy Katalonii", Hansiego Flicka.

Tym samym należy oczekiwać, że wyjdzie on na murawę już 22 listopada w starciu przeciwko Athletikowi Bilbao, które - jak to często bywa w przypadku potyczki z Baskami - wcale nie musi być dla "Barcy" łatwe.

Intensywny czas dla FC Barcelona. Przed nią piłkarskie hity wielkiego kalibru

Następnie na "Blaugranę" czekać będzie powrót do rywalizacji w Lidze Mistrzów, w której zmierzy się ona w Londynie z triumfatorami ostatnich klubowych mistrzostw świata, czyli zespołem Chelsea.

W dalszej perspektywie zaś na horyzoncie majaczy już hit w Primera Division z Atletico Madryt. Jeśli zaś mowa o kolejnym potencjalnym występie Szczęsnego, to wiele wskazuje na to, że dojdzie do niego dopiero w momencie, gdy Barcelona zacznie grę w Pucharze Króla, czyli w styczniu.

