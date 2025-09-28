Przełomowy komunikat ws. Szczęsnego i Lewandowskiego. FC Barcelona ogłosiła o 17:16

FC Barcelona przystąpi zaraz do meczu siódmej kolejki La Liga. Naprzeciw ekipie Hansiego Flicka wyjdzie Real Sociedad. Przed pierwszym gwizdkiem "Duma Katalonii" zajmuje drugie miejsce w tabeli, zaraz za Realem Madryt. Z kolei Sociedad zalicza słaby początek sezonu i aktualnie walczy o to, by nie znaleźć się w strefie spadkowej.

Trudne chwile FC Barcelony, Szczęsny na ratunek? Real Madryt otworzył furtkę

Ostatni czas nie jest łaskawy dla FC Barcelony, która zmaga się z coraz liczniejszymi kontuzjami. Co najmniej sześciu kluczowych piłkarzy nie będzie dziś do dyspozycji Hansiego Flicka. Alejandro Balde dochodzi do siebie po urazie ścięgna udowego, a Joan Garcia i Gavi pauzują z powodu dolegliwości z łąkotką. W przypadku bramkarza mówi się o 4-6 tygodni przerwy, a pomocnika - nawet do pięciu miesięcy. Najlepszego czasu nie ma też Raphinha. Piąty zawodnik tegorocznego plebiscytu Złotej Piłki cierpi z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego w prawym udzie. Z kolei Fermin Lopez w spotkaniu z Getafe złapał uraz mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Prawdopodobnie będzie pauzować około 3 tygodnie. Wciąż do dyspozycji Hansiego Flicka nie jest Marc-Andre ter Stegen, który przechodzi rehabilitację związaną z urazem pleców. Co jednak pocieszające, do gry wraca Lamine Yamal.

W FC Barcelonie panuje prawdziwy szpital. A przecież zespół stanie dziś przed wielką szansą na awans na pozycję lidera La Liga. We wczorajszym meczu Real Madryt mierzył się z Atletico w derbach stolicy Hiszpanii. Podopieczni Diego Simeone wygrali aż 5:2, tym samym przerywając zwycięską passę "Królewskich". W takich to okolicznościach prawdopodobnie przyjdzie Wojciechowi Szczęsnemu zagrać po raz pierwszy w tym sezonie.

Jest skład FC Barcelony. Hansi Flick zdecydował ws. Szczęsnego i Lewandowskiego

Na około godzinę przed rozpoczęciem meczu Hansi Flick oraz trener Realu Sociedad, Sergio Francisco podali wyjściowe jedenastki. Oto skład Realu Sociedad:

Remiro - Aramburu, Aihen, Caleta-Car, Gorrotxa - Zubeldia, Turrientes, Marin - Barrene, Oyarzabal, Guedes

Rozwiń

Teraz patrzymy na skład "Blaugrany" i mamy potwierdzenie. Wojciech Szczęsny znalazł się w wyjściowej jedenastce na mecz z Realem Sociedad. 35-latek wystąpi więc po raz pierwszy w tym sezonie w bordowo-granatowej koszulce. Podobnie jak Robert Lewandowski, a więc po raz pierwszy w tym sezonie zobaczymy dwóch Polaków na boisku.

Oto skład FC Barcelony:

Szczęsny - Kounde, Araujo, Christensen, Gerard Martin - de Jong, Pedri, Dro - Rashford, Lewandowski, Roony Bardghji

Rozwiń

W poprzednim sezonie każda z drużyn po jednym razie cieszyła się ze zwycięstwa. Najpierw, w listopadzie 2024 roku Real Sociedad pokonał u siebie FC Barcelonę 1:0. W rewanżowym spotkaniu w stolicy Katalonii Lewandowski i spółka wpakowali rywalom aż cztery bramki, nie tracąc żadnej. Wówczas to gwóźdź do trumny wbił polski napastnik, a Wojciech Szczęsny zachował czyste konto.

FC Barcelona. Na zdjęciu Wojciech Szczęsny, trener Hansi Flick oraz Robert Lewandowski Alessio Morgese / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

FC Barcelona. Na zdjęciu Wojciech Szczęsny oraz trener Hansi Flick Hesham Elsherif / ANADOLU / Anadolu via AFP / Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski JOSE BRETON / NurPhoto / NurPhoto via AFP/MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP