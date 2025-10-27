Przełomowe wieści ws. Lewandowskiego. Dzień po El Clasico. Hiszpanie ogłaszają
Podczas niedzielnego El Clasico na murawie Santiago Bernabeu zabrakło Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski kilka tygodni temu nabawił się kontuzji, która wykluczyła go z gry na kilka spotkań. W poniedziałkowe południe, dzień po starciu z Realem Madryt, kataloński "Sport" przekazał arcyważne wieści dotyczące naszego napastnika. Lepiej być nie mogło.
Najprawdopodobniej 12 października Robert Lewandowski nabawił się kontuzji, a konkretnie naderwania mięśnia dwugłowego lewego uda. Wówczas reprezentacja Polski mierzyła się z Litwą. Kapitan naszej kadry w drugiej połowie ustanowił wynik spotkania na 2:0, jednak wszystko wskazuje na to, że przypłacił za to zdrowiem.
Do Barcelony 37-latek wrócił z pogłębionym urazem. Niektórzy eksperci i kibice mieli do niego pretensję, że naraził się na kontuzję w meczu narodowej kadry. Tak czy inaczej czekała go kilkutygodniowa pauza. Z tego powodu Lewandowski opuścił mecze z Gironą (2:1), Olympiakosem w Lidze Mistrzów (6:1) i Realem Madryt (1:2).
Co ze zdrowiem Lewandowskiego? Są najnowsze wieści. Prosto z Hiszpanii
W El Clasico działo się naprawdę wiele. Drużyna Hansiego Flicka poległa, nie pomógł nawet rzut karny obroniony przez Wojciecha Szczęsnego. Polski napastnik tym razem nie mógł pomóc kolegom na boisku.
Tymczasem w poniedziałek, tuż przed godz. 12:00, najnowsze informacje nt. stanu zdrowia Roberta Lewandowskiego przekazał Carlos Monfort z dziennika "Sport". Dowiadujemy się, że napastnik "wrócił do treningów z drużyną w Ciutat Esportiva". 37-latek wziął udział w poniedziałkowej sesji po starciu z Realem.
"Chodzi o to, że krok po kroku wejdzie w dynamikę zespołu i zgodnie ze swoimi odczuciami, które na razie są bardzo dobre, uzgodni ze służbami medycznymi kroki, które należy podjąć, aby dostosować obciążenie ćwiczeń" - czytamy.
Plan jest taki, aby najlepszy strzelec Barcelony poprzedniego sezonu był gotowy na najbliższe spotkanie przeciwko Elche w 11. kolejce La Liga. Mecz ten odbędzie się w niedzielę 2 listopada. Relacja na żywo w Interii Sport.