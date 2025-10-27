Przełomowe wieści ws. Lewandowskiego. Dzień po El Clasico. Hiszpanie ogłaszają

Najprawdopodobniej 12 października Robert Lewandowski nabawił się kontuzji, a konkretnie naderwania mięśnia dwugłowego lewego uda. Wówczas reprezentacja Polski mierzyła się z Litwą. Kapitan naszej kadry w drugiej połowie ustanowił wynik spotkania na 2:0, jednak wszystko wskazuje na to, że przypłacił za to zdrowiem.

Do Barcelony 37-latek wrócił z pogłębionym urazem. Niektórzy eksperci i kibice mieli do niego pretensję, że naraził się na kontuzję w meczu narodowej kadry. Tak czy inaczej czekała go kilkutygodniowa pauza. Z tego powodu Lewandowski opuścił mecze z Gironą (2:1), Olympiakosem w Lidze Mistrzów (6:1) i Realem Madryt (1:2).

Hajto i Kołtoń o kontuzji "Lewego": Nie będzie gotowy na mecz z Holandią Polsat Sport

Co ze zdrowiem Lewandowskiego? Są najnowsze wieści. Prosto z Hiszpanii

W El Clasico działo się naprawdę wiele. Drużyna Hansiego Flicka poległa, nie pomógł nawet rzut karny obroniony przez Wojciecha Szczęsnego. Polski napastnik tym razem nie mógł pomóc kolegom na boisku.

Tymczasem w poniedziałek, tuż przed godz. 12:00, najnowsze informacje nt. stanu zdrowia Roberta Lewandowskiego przekazał Carlos Monfort z dziennika "Sport". Dowiadujemy się, że napastnik "wrócił do treningów z drużyną w Ciutat Esportiva". 37-latek wziął udział w poniedziałkowej sesji po starciu z Realem.

"Chodzi o to, że krok po kroku wejdzie w dynamikę zespołu i zgodnie ze swoimi odczuciami, które na razie są bardzo dobre, uzgodni ze służbami medycznymi kroki, które należy podjąć, aby dostosować obciążenie ćwiczeń" - czytamy.

Plan jest taki, aby najlepszy strzelec Barcelony poprzedniego sezonu był gotowy na najbliższe spotkanie przeciwko Elche w 11. kolejce La Liga. Mecz ten odbędzie się w niedzielę 2 listopada. Relacja na żywo w Interii Sport.

Robert Lewandowski Jose Breton AFP

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP

Robert Lewandowski w FC Barcelonie Naoki Morita/Aflo Images/East News East News