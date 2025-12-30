Przełom ws. transferu ter Stegena, już ustalono szczegóły. Barcelona zdecydowana

Zdecydowanie nie tak swój ostatni czas w Barcelonie wyobrażał sobie Marc-Andre ter Stegen. Niemiec pod koniec września 2024 roku nabawił się poważnej kontuzji, która wyeliminowała go z gry niemal do końca kampanii 2024/2025. Na jego miejsce zespół sprowadził Wojciecha Szczęsnego, a ten spisał się bardzo dobrze.

Do tego w ubiegłe lato "Dumę Katalonii" wzmocnił Joan Garcia, który z miejsca stał się pierwszym wyborem Hansiego Flicka. Rezerwowym został natomiast wspomniany Szczęsny. Pod znakiem zapytania stał za to los ter Stegena. W mediach pojawiało się wiele scenariuszów. Jednym z nich miał być transfer, który z perspektywy 33-latka zdawał się konieczny. Wszystko ze względu na zbliżające się wielkimi krokami mistrzostwa świata.

Mimo to golkiper postanowił poddać się operacji pleców i kolejny raz wypisać się z gry na dłuższy czas. Do treningów wrócił dopiero na początku grudnia, lecz w Barcelonie nie może on liczyć na regularną grę. Takie wieści oznaczają, że Niemiec, aby zagrać na mundialu musi on koniecznie zmienić klub.

W Hiszpanii głośno zrobiło się o zainteresowaniu Girony. Zdecydowanie poniżej oczekiwań spisuje się Paulo Gazzaniga, czyli aktualna "jedynka" drużyny. Do tego na etapie finalizacji transferu do Dinama Zagrzeb jest Dominik Livaković. Doświadczony bramkarz miałby udać się do tego zespołu na zasadzie wypożyczenia. Sytuacja z dnia na dzień staje się coraz bardziej poważna. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał kataloński "Sport".

Barcelona zdecydowała, Girona musi spełnić jeden warunek

Ich zdaniem klub nie będzie stawiał przeszkód pod warunkiem, że zespół z Katalonii pokryje jedną czwartą pensji ter Stegena, która pozostała do wypłaty zawodnikowi do końca sezonu.

- Jak dowiedział się Sport, jeśli Girona zdoła poradzić sobie z kwotą około jednej czwartej tego, co bramkarz może jeszcze zarobić w tym roku, klub nie będzie stawiał przeszkód na drodze do zamknięcia umowy - czytamy.

Okienko transferowe w Barcelonie otwiera się 2 stycznia. To wtedy najwcześniej należy spodziewać się ewentualnego oficjalnego ogłoszenia wypożyczenia piłkarza Barcelony do Girony. Ruch ten z pewnością będzie hitem transferowego.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Marc-Andre ter Stegen Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Marc-Andre ter Stegen JAVIER BORREGO / DPPI via AFP AFP

Maarc-Andre ter Stegen LLUIS GENE / AFP AFP