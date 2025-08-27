Przełom ws. Szczęsnego. Jest oficjalny komunikat, głośne rozstanie z Barceloną potwierdzone
Wojciech Szczęsny wciąż wyczekuje swojej rejestracji w rozgrywkach La Liga. FC Barcelona wykonała już jeden bardzo ważny krok. Umowę z klubem przedłużył bowiem Inaki Pena, a potem został wypożyczony do Elche, co bardzo pomaga Polakowi.
Wojciech Szczęsny początkowo miał być jedynie krótkoterminowym wyborem dla FC Barcelona. Polak przyszedł do klubu w październiku 2024 roku, a rozstanie było zaplanowane na czerwiec 2025 roku. Nasz były reprezentacyjny golkiper miał bowiem jedynie zastąpić kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena, który wrócił do zdrowia dopiero pod koniec kwietnia.
W tym czasie jednak Szczęsny sprawił, że w Barcelonie pokochali go kibice za jego wyjątkowo luźne podejście do życia, a dodatkowo zaprezentował poziom sportowy, który doprowadził do tego, że Barcelona zaczęła poważnie rozważać zmianę w hierarchii bramkarzy w pierwszym zespole. Po ostatnim gwizdku sezonu 2024/2025 wciąż nie było jednak jasne, czy "Szczena" zostanie w klubie.
Szczęsny bliżej rejestracji. Pena oficjalnie w Elche
Wraz z dniem 30 czerwca 2025 roku wygasł oficjalnie kontrakt, który podpisał z "Blaugraną" kilka miesięcy wcześniej. W związku z tym w świetle prawa sportowego stał się wolnym zawodnikiem. Ostatecznie Polak podpisał nową umowę z Barceloną, a ta będzie obowiązywać do końca sezonu 2026/2027. Nie oznacza to jednak, że może już występować w koszulce "Dumy Katalonii".
Z racji na to, że formalnie Barcelona sprowadziła Szczęsnego jako nowego piłkarza, musi zarejestrować jego kontrakt w rozgrywkach La Liga, a to nie jest łatwa sztuka dla mistrzów Hiszpanii. W pierwszych dwóch meczach sezonu Polak nie usiadł nawet na ławce rezerwowych. W jego miejsce znajdował się tam Inaki Pena. Wojtek musiał wyczekiwać odejścia swojego rywala.
To nastąpiło na kilka dni przed zamknięciem okna transferowego. W środę 27 sierpnia Barcelona oficjalnie poinformowała, że Pena przedłużył umowę z klubem do 2029 roku, a następnie udał się na wypożyczenie do beniaminka z Elche. W związku z tym zwalnia się część miejsca w budżecie płacowym. W tym momencie trudno jednak stwierdzić, czy to wystarczy do finalnej rejestracji Szczęsnego. Barcelona następny mecz La Liga zagra 31 sierpnia. Do tego czasu wszystkie formalności muszą zostać dopełnione.