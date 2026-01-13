Przerwa od występów w rozgrywkach ligowych była dla fanów FC Barcelony bardzo satysfakcjonująca. "Duma Katalonii" w ostatnich dniach udała się do Arabii Saudyjskiej, gdzie rozegrano turniej finałowy o Superpuchar Hiszpanii. Półfinałowe starcie z Athletikiem Bilbao było prawdziwym popisem mistrza Hiszpanii. Barcelona rozbiła przeciwnika 5:0 i pewnym krokiem awansowała do finału.

Tam czekał już Real Madryt, co oznaczało drugie w tym sezonie El Clasico. Pierwsze ze starć obu drużyn zakończyło się triumfem 2:1 drużyny z Madrytu. Katalończycy pałali rządzą rewanżu, co ziściło się w niedzielny wieczór. Mistrz Hiszpanii wygrał 3:2. Dubletem popisał się Raphinha, a jedno trafienie pod koniec pierwszej połowy dołożył Robert Lewandowski.

Niedługo po powrocie do kraju zawodnicy Barcelony rozegrają kolejny mecz. Tym razem na "Dumę Katalonii" czeka zdecydowanie mniejsze wyzwanie. W spotkaniu 1/8 finału Pucharu Króla rywalem mistrza Hiszpanii będzie drugoligowy Racing Santander.

Przed Barceloną kolejny mecz Pucharu Króla. Pojawia się szansa dla Szczęsnego

Hiszpański "Sport" wieszczy, że czwartkowa potyczka z niżej notowanym rywalem będzie szansą dla zawodników, którzy nie mogą liczyć na miejsce w wyjściowym składzie Barcelony. Tym samym po raz kolejny rozpoczyna się dyskusja na temat sytuacji Wojciecha Szczęsnego.

Kataloński dziennik przywołał sytuację z meczu poprzedniej rundy krajowego pucharu z Guadalajarą, gdy Hansi Flick niespodziewanie dał zagrać Marcowi-Andre ter Stegenowi. Niemiecki szkoleniowiec wyraźnie zaznaczył, że była to jednorazowa decyzja, a występy jego rodaka w Pucharu Króla niekoniecznie muszą być standardem.

Szybko okazało się, że występ Niemca był inicjatywą samego Szczęsnego, który ustąpił mu miejsca. Jak twierdzi "Sport" tym razem sytuacja pozostaje otwarta. Pojawienie się na murawie Szczęsnego wydaje się być jak najbardziej prawdopodobne, tym bardziej, gdy weźmiemy pod uwagę doniesienia o potencjalnym transferze Ter Stegena do Girony.

Decyzją Hansiego Flicka Szczęsny w tym sezonie jest drugim bramkarzem Barcelony, będąc dublerem sprowadzonego latem Joana Garcii. Polak dość nieoczekiwanie dostał swoją szansę, gdy jego rywal doznał kontuzji. "Tek" po raz ostatni wystąpił 9 listopada w wygranym 4:2 starciu z Celtą Vigo. Potencjalny występ przeciwko Racingowi Santander byłby dla Szczęsnego powrotem do gry po ponad dwumiesięcznej absencji.

Dziennikarze "Sportu" awizując możliwy skład na pucharowe starcie z drugoligowcem nie zapomnieli również o Lewandowskim. W ich opinii szansę na występ kapitana reprezentacji Polski. "Lewy", podobnie jak Ferran Torres mają zasiąść na ławce rezerwowych.

