Przełom w Barcelonie. Nowa umowa już na stole, przedłużenie o więcej niż rok

Trener Hansi Flick ma powody do zadowolenia po kolejnym sezonie spędzonym w stolicy Katalonii. Niemiecki trener do tej pory prowadził FC Barcelonę w 115. meczach, sięgając po dwa mistrzostwa kraju, dwa Superpuchary Hiszpanii i jeden Puchar Króla. Wciąż nie udało mu się jednak wygrać z "Blaugraną" Ligi Mistrzów, ale będzie miał ku temu jeszcze niejedną okazję.

Obecna umowa niemieckiego szkoleniowca z Barceloną obowiązuje jeszcze przez jeden sezon, ale wszystko ma się zmienić już w najbliższy poniedziałek. Katalońskie i hiszpańskie media od dłuższego czasu informują, że władze "Barcy" pracują nad przedłużeniem kontraktu 61-latka i teraz miał nastąpić przełom w sprawie. Jak informuje "Sport", wszystko jest już dopięte na ostatni guzik oraz pojawiło się zielone światło.

- Hansi Flick przedłuży kontrakt z Barceloną w najbliższy poniedziałek - krzyczy już w tytule artykułu kataloński serwis. - Niemiecki selekcjoner wyraził na odnowienie kontraktu, które odbędzie się na początku przyszłego tygodnia. Podpisze nowy kontrakt ważny do 2028 roku, z możliwością przedłużenia o kolejny rok - czytamy dalej.

Na specjalnym spotkaniu, na którym dojdzie do złożenia podpisów na nowej umowie, obecny ma być nie tylko prezydent "Blaugrany" Joan Laporta, ale także cały zarząd klubu. Co więcej, data ta została wybrana nieprzypadkowo. To z woli Niemca ogłoszenie tej decyzji miało zostać zaplanowane na moment, kiedy "Blaugarana" będzie już pewna mistrzostwa.

- Flick zawsze jasno dawał do zrozumienia, że nie chce rozpraszać drużyny ani być w centrum uwagi w walce o tytuł. Dlatego zamierzał poczekać z przedłużeniem kontraktu do momentu rozstrzygnięcia losów mistrzostwa - informuje "Sport".

Niemiecki trener przy okazji mógł nasłuchać się wielu komplementów na swój temat. Osoby decyzyjne w "Barcy" są zachwycone tym, jak Flick prowadzi zespół i jak Barcelona jest odbierana nie tylko w Hiszpanii, ale także poza granicami kraju.

- Zarząd jest w pełni przekonany, że Niemiec od pierwszego dnia zmienił dynamikę zespołu. Szatnia odzyskała stabilność, klub wrócił do rywalizacji na najwyższym poziomie, a atmosfera wokół klubu wyraźnie się poprawiła, zwłaszcza w porównaniu z odwiecznym rywalem, Realem Madryt, który w ostatnich tygodniach gościł na pierwszych stronach gazet - argumentują dziennikarze.

W przeszłości Hansi Flick pracował w Bayernie Monachium (2019-2021), z którym świecił największe do tej pory triumfy, sięgając przede wszystkim po jedyną w swojej gablocie Ligę Mistrzów. Tuż przed przyjściem do "Barcy" prowadził także reprezentację Niemiec.

W 1996 roku rozpoczął pracę jako trener FC Bammental, a 4 lata później zasiadł na ławce Hoffenheim, które prowadził w aż 195. meczach.

