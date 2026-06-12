Przełom w Barcelonie, nagle zmienili zdanie. Los gwiazdy przesądzony

Robert Lewandowski od momentu przyjścia do FC Barcelony przez kolejne trzy lata miał pewne miejsce w składzie. W ostatniej kampanii ta sytuacja zaczęła się zmieniać, bowiem Hansi Flick zaczął coraz chętniej stawiać na Ferrana Torresa.

Hiszpan imponował skutecznością zwłaszcza na początku sezonu, strzelając do końca roku aż 11 goli na poziomie La Liga. Kolejne miesiące były dla niego jednak zdecydowanie mniej łaskawe. Torres w lutym i marcu nie był w stanie strzelić choćby jednego gola, a wśród zniecierpliwionych kibiców pojawiła się zdecydowana krytyka.

Dołek formy nie spowodował jednak, że działacze Barcelony spisali Torresa na straty. Tym bardziej, że decyzję o opuszczeniu mistrza Hiszpanii podjął Robert Lewandowski. Pomimo tego Barcelona dotychczas nie sposobiła się do przedłużenia kontraktu wygasającego już następnego lata. O przełomie w tej sprawie poinformowało "Mundo Deportivo".

Barcelona szykuje nowy kontrakt dla Ferrana Torresa. Początkowo mieli inny plan

Słynny kataloński dziennik w cieniu rozpoczęcia mundialu przekazał szalenie istotne wieści dla kibiców Barcelony. Mistrz Hiszpanii rozpoczął bowiem proces oferowania Ferranowi Torresowi nowej umowy. Według dziennikarzy w przypadku 26-latka realna jest perspektywa podpisania trzy lub czteroletniego kontraktu - w zależności od negocjacji z otoczeniem piłkarza.

Jest to pewien zwrot w dotychczasowym postępowaniu Barcelony. Jak twierdzi "Mundo Deportivo" włodarze z Katalonii pierwotnie chcieli wstrzymać się z propozycją nowej umowy do września lub października.

Byłaby to powtórka z negocjacji z Frenkiem de Jongiem. Holender propozycję prolongaty umowy otrzymał we wrześniu ubiegłego roku, a w październiku doszło do ostatecznej finalizacji.

Barcelona początkowo nie spieszyła się z rozpoczęciem negocjacji z Torresem. Sam zawodnik jasno deklarował, że nie ma zamiaru odchodzić w najbliższym czasie z zespołu. W obliczu odejścia "Lewego" oraz Marcusa Rashforda pozycja 26-latka w Barcelonie znacznie urosła.

W tle wciąż jest saga transferowa związana z potencjalnym sprowadzeniem Juliana Alvareza z Atletico Madryt. W kontekście Argentyńczyka jednak wszystko rozbija się o pieniądze. Barcelona jasno sygnalizuje, że nie zamierza przekraczać wyznaczonych limitów finansowych. Atletico z kolei niekoniecznie musi chcieć pozbywać się gwiazdy za kwotę, która nie będzie w ich kontekście adekwatna.

Ferran Torres ANDER GILLENEA AFP

Ferran Torres Francisco Macia AFP

Ferran Torres i Robert Lewandowski OSCAR DEL POZO AFP





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