Przełom w Barcelonie. Klub negocjuje z napastnikiem. Internauci poruszeni

"Jest godzina 0:07. Mogę wam powiedzieć, że FC Barcelona domyka przyjście Karima Ademyemiego. Piłkarz Borussii Dortmund w kolejnych dniach może zostać nowym zawodnikiem Barcy. Negocjacje są zaawansowane, trwają od kilku dni. To jedna z niespodzianek, nowości tego lata. To jedna z takich operacji jak ta z Anthonym Gordonem, gdzie wszystko zostało wypracowane w ciszy. Barcelona od kilku dni współpracowała z Adeyemim, jego agentem Jorge Mendesem. W najbliższych dniach może dojść do porozumienia" - taką informację przekazał na swojej transmisji na kanałach Twitch i YouTube znany kataloński dziennikarz Gerard Romero, znany z wielu celnych informacji transferowych w latach 2022-23, gdy w "Blaugranie" pracował jeszcze Jordi Cruyff.

To faktycznie duże zaskoczenie. O niemieckim snajperze w ostatnim czasie w ogóle nie mówiło się w kontekście przejścia do ligi hiszpańskiej.

To on ma być snajperem Barcelony. Duże zaskoczenie. Nikt o tym nie mówił

Romero dodał, że entuzjastą tego transferu jest Hansi Flick. Być może to kolejny "autorski" ruch szkoleniowca, tak właśnie mówiło się o sprowadzeniu wspomnianego Gordona.

Gracz bardzo podoba się Hansiemu Flickowi, który jest zdolny go 'podnieść'. Nie znajduje się w najlepszym momencie, ale ma tylko 24 lata

Jak dodał Fabrizio Romano, oferta została już złożona. Transfer Adeyemiego ma rzekomo nie wpływać na sytuację z Julianem Alvarezem. Można się spodziewać, że jeśli obaj wylądują na Spotify Camp Nou, to nasz zachodni sąsiad będzie rezerwowym.

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Komentarze hiszpańskich kibiców Barcelony pod wpisem Romero na X są pełne niepokoju. "Jeśli już mamy Gordona, to to nie ma sensu", "nie rozumiem tego transferu, ten zawodnik jest straszny", "to lekkoduch, nie umie grać w piłkę, to jeden z najbardziej dziwnych graczy, jakich widziałem w swoim życiu", "potrzebujemy typowej dziewiątki, a nie kolejnego skrzydłowego" - czytamy.

Adeyemi gra na różnych pozycjach, oprócz środka ataku także na obu flankach. Niektórzy fani obawiają się, że jego planowane przyjście może oznaczać odejście Raphinhi.

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Karim Adeyemi zmarnował w pierwszej połowie doskonałą okazję do otwarcia rezultatu AFP

Joan Laporta, Hansi Flick JOSEP LAGO AFP

Karim Adeyemi i Harry Kane TOM WELLER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP





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