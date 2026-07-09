Przełom w Barcelonie. Klub negocjuje z napastnikiem. Internauci poruszeni

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Cztery minuty po północy Gerard Romero wstawił na X link do swojego kolejnego streama na Twitchu. Dołączył dwie emotikony alarmu, co oznaczało, że ma jakąś ważną wiadomość. Jak się okazało, dotyczy ona środkowego napastnika, nad którego transferem pracuje FC Barcelona. Podano nazwisko. Według Fabrizio Romano oferta została już złożona.

Karim Adeyemi w żółto-czarnym stroju z logiem Ligi Mistrzów obok Joana Laporty i innych osób.
Karim Adeyemi i Joan LaportaJavier BorregoGetty Images

"Jest godzina 0:07. Mogę wam powiedzieć, że FC Barcelona domyka przyjście Karima Ademyemiego. Piłkarz Borussii Dortmund w kolejnych dniach może zostać nowym zawodnikiem Barcy. Negocjacje są zaawansowane, trwają od kilku dni. To jedna z niespodzianek, nowości tego lata. To jedna z takich operacji jak ta z Anthonym Gordonem, gdzie wszystko zostało wypracowane w ciszy. Barcelona od kilku dni współpracowała z Adeyemim, jego agentem Jorge Mendesem. W najbliższych dniach może dojść do porozumienia" - taką informację przekazał na swojej transmisji na kanałach Twitch i YouTube znany kataloński dziennikarz Gerard Romero, znany z wielu celnych informacji transferowych w latach 2022-23, gdy w "Blaugranie" pracował jeszcze Jordi Cruyff.

To faktycznie duże zaskoczenie. O niemieckim snajperze w ostatnim czasie w ogóle nie mówiło się w kontekście przejścia do ligi hiszpańskiej.

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Tomasz Chabiniak

To on ma być snajperem Barcelony. Duże zaskoczenie. Nikt o tym nie mówił

Romero dodał, że entuzjastą tego transferu jest Hansi Flick. Być może to kolejny "autorski" ruch szkoleniowca, tak właśnie mówiło się o sprowadzeniu wspomnianego Gordona.

Gracz bardzo podoba się Hansiemu Flickowi, który jest zdolny go 'podnieść'. Nie znajduje się w najlepszym momencie, ale ma tylko 24 lata
powiedział Romero

Jak dodał Fabrizio Romano, oferta została już złożona. Transfer Adeyemiego ma rzekomo nie wpływać na sytuację z Julianem Alvarezem. Można się spodziewać, że jeśli obaj wylądują na Spotify Camp Nou, to nasz zachodni sąsiad będzie rezerwowym.

Komentarze hiszpańskich kibiców Barcelony pod wpisem Romero na X są pełne niepokoju. "Jeśli już mamy Gordona, to to nie ma sensu", "nie rozumiem tego transferu, ten zawodnik jest straszny", "to lekkoduch, nie umie grać w piłkę, to jeden z najbardziej dziwnych graczy, jakich widziałem w swoim życiu", "potrzebujemy typowej dziewiątki, a nie kolejnego skrzydłowego" - czytamy.

Adeyemi gra na różnych pozycjach, oprócz środka ataku także na obu flankach. Niektórzy fani obawiają się, że jego planowane przyjście może oznaczać odejście Raphinhi.

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Karim Adeyemi zmarnował w pierwszej połowie doskonałą okazję do otwarcia rezultatuAFP
Dwóch elegancko ubranych mężczyzn w garniturach uśmiecha się do siebie, stojąc na tle czerwono-niebieskiego baneru z widocznym napisem i logotypami Nike.
Joan Laporta, Hansi FlickJOSEP LAGOAFP
Karim Adeyemi i Harry Kane
Karim Adeyemi i Harry KaneTOM WELLER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP


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