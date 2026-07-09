Przełom w Barcelonie. Klub negocjuje z napastnikiem. Internauci poruszeni
Cztery minuty po północy Gerard Romero wstawił na X link do swojego kolejnego streama na Twitchu. Dołączył dwie emotikony alarmu, co oznaczało, że ma jakąś ważną wiadomość. Jak się okazało, dotyczy ona środkowego napastnika, nad którego transferem pracuje FC Barcelona. Podano nazwisko. Według Fabrizio Romano oferta została już złożona.
"Jest godzina 0:07. Mogę wam powiedzieć, że FC Barcelona domyka przyjście Karima Ademyemiego. Piłkarz Borussii Dortmund w kolejnych dniach może zostać nowym zawodnikiem Barcy. Negocjacje są zaawansowane, trwają od kilku dni. To jedna z niespodzianek, nowości tego lata. To jedna z takich operacji jak ta z Anthonym Gordonem, gdzie wszystko zostało wypracowane w ciszy. Barcelona od kilku dni współpracowała z Adeyemim, jego agentem Jorge Mendesem. W najbliższych dniach może dojść do porozumienia" - taką informację przekazał na swojej transmisji na kanałach Twitch i YouTube znany kataloński dziennikarz Gerard Romero, znany z wielu celnych informacji transferowych w latach 2022-23, gdy w "Blaugranie" pracował jeszcze Jordi Cruyff.
To faktycznie duże zaskoczenie. O niemieckim snajperze w ostatnim czasie w ogóle nie mówiło się w kontekście przejścia do ligi hiszpańskiej.
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Romero dodał, że entuzjastą tego transferu jest Hansi Flick. Być może to kolejny "autorski" ruch szkoleniowca, tak właśnie mówiło się o sprowadzeniu wspomnianego Gordona.
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Jak dodał Fabrizio Romano, oferta została już złożona. Transfer Adeyemiego ma rzekomo nie wpływać na sytuację z Julianem Alvarezem. Można się spodziewać, że jeśli obaj wylądują na Spotify Camp Nou, to nasz zachodni sąsiad będzie rezerwowym.
Komentarze hiszpańskich kibiców Barcelony pod wpisem Romero na X są pełne niepokoju. "Jeśli już mamy Gordona, to to nie ma sensu", "nie rozumiem tego transferu, ten zawodnik jest straszny", "to lekkoduch, nie umie grać w piłkę, to jeden z najbardziej dziwnych graczy, jakich widziałem w swoim życiu", "potrzebujemy typowej dziewiątki, a nie kolejnego skrzydłowego" - czytamy.
Adeyemi gra na różnych pozycjach, oprócz środka ataku także na obu flankach. Niektórzy fani obawiają się, że jego planowane przyjście może oznaczać odejście Raphinhi.