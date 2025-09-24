Przełom po dramatycznym komunikacie FC Barcelony. Flick przekazał to osobiście

Zapewne nie taki początek sezonu wyobrażali sobie kibice FC Barcelony. Choć zespół notuje naprawdę dobre wyniki, to wiele do życzenia pozostawia niestety kwestia zdrowia poszczególnych zawodników. Już na początku rozgrywek pauzować musiał Robert Lewandowski, który zmagał się wówczas ze skutkami drobnego urazu.

Później z grą pożegnali się także: Lamine Yamal oraz Gavi. W przypadku 21-letniego pomocnika mamy do czynienia z dość poważnym urazem, który wedle najnowszych doniesień wykluczy go z gry na kilka miesięcy. Znacznie lepiej wygląda to natomiast u 18-letnie gwiazdora, który podczas przerwy reprezentacyjnej nabawił się dużo mniej poważnej kontuzji. Wciąż nie znamy dokładnej daty powrotu Yamala, lecz nieco optymizmu w serca kibiców wlał w tej kwestii niedawny komentarz Hansiego Flicka.

Fani Barcelony mogą odetchnąć z ulgą. Yamal coraz bliższy powrotu do gry

Lamine Yamal to bez wątpienia jeden z najlepszych piłkarzy obecnego pokolenia. Nie na darmo to właśnie on do samego końca walczył z Ousmanem Dembele o tegoroczną Złotą Piłkę. Swego rodzaju "dogrywkę" zawodnicy ci mogą zaliczyć już 1 października, ponieważ tego dnia Barcelona zmierzy się z PSG w fazie ligowej tegorocznej edycji Ligi Mistrzów.

Co prawda Yamal wciąż nie powrócił do zdrowia, lecz wiele wskazuje na to, że będzie on gotowy, aby stanąć w szranki z paryskim gigantem. Mogą o tym świadczyć słowa Hansiego Flicka, który został zapytany o stan zdrowia swojego piłkarza.

Kiedy wróci? Wkrótce. Wczoraj i dziś trenował dobrze, wszystko wygląda świetnie

Hiszpański portal "Mundo Deportivo" podaje, że Yamal najprawdopodobniej będzie do dyspozycji niemieckiego szkoleniowca podczas hitowego starcia LM. Już wcześniej pojawiały się ku temu pewne przesłanki, a z dnia na dzień wizja ta zaczyna być coraz bardziej realna. Powrót Yamala do regularnych treningów to bowiem bardzo dobry sygnał dla kibiców "Dumy Katalonii". W ich oczach 18-latek mieni się jako lider, który będzie prowadził FC Barcelonę do kolejnych sukcesów jeszcze przez długie lata, a na pewno jego występ przeciwko PSG znacznie ułatwiłby zadanie pozostałym kolegom.

Lamine Yamal Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Hansi Flick DENNIS AGYEMAN AFP

Ousmane Dembele FRANCK FIFE AFP

