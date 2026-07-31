Przejmujące wyznanie gwiazdy Barcelony. "Najgorsze lato mojego życia"

Fermin Lopez pokazał się w kampanii 25/26 od jak najlepszej strony w barwach FC Barcelona, z którą sięgnął zresztą nie tylko po mistrzostwo Hiszpanii, ale i krajowy superpuchar.

Dobre występy piłkarza naturalnie nie umknęły uwadze selekcjonera reprezentacji Hiszpanii Luisa de la Fuente, który prawdopodobnie bez wahania zabrałby 23-latka ze sobą na mundial 2026, gdyby nie pewien bolesny zwrot akcji.

Lopez w trakcie ligowego spotkania z Realem Betis doznał bowiem kontuzji śródstopia, które wymagało zoperowania. Tym samym przepadła mu szansa na grę w MŚ, co niezwykle mocno przeżył.

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Fermin Lopez wprost o opuszczeniu MŚ. "Nie byłem w stanie oglądać meczów Hiszpanii"

Gracz otworzył się w tej sprawie w wywiadzie dla Radio Catalunya. W programie "Tot Costa" stwierdził, że ma za sobą naprawdę zły czas.

"To było najgorsze lato w moim życiu. Byłem w szczytowej formie, wszystko szło dobrze, aż nagle dopadła mnie kontuzja. Takie sytuacje też czegoś zawsze uczą, ale to prawda, że tego lata było mi bardzo ciężko" - orzekł wprost.

"Poszedłem do przodu dzięki rodzinie, partnerce i przyjaciołom. Potrzebowałem pomocy" - orzekł futbolista dodając również, że także trener Hansi Flick był dla niego sporym wsparciem.

"Nie oglądałem pierwszych kilku meczów reprezentacji Hiszpanii na MŚ. Nie byłem w stanie. Chciałem być tam na mundialu. Niech jednak wybrzmi, że bardzo się ucieszyłem, widząc, jak moi koledzy z drużyny wygrywają tytuł. W końcówce turnieju czułem się nieco lepiej i postanowiłem obejrzeć finał na żywo w Nowym Jorku" - stwierdził także Lopez.

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FC Barcelona udała się na przedsezonowy obóz do Anglii

Teraz zawodnik szykuje się już do nowej kampanii w ekipie "Blaugrany" na obozie w Anglii. Podopieczni Flicka 31 lipca o godz. 20.45 zmierzą się z Birmingham City, natomiast szkoleniowiec FCB z pewnością nie będzie chciał na razie przeforsowywać powracającego do pełni formy pomocnika. Dużo ważniejsze jest to, by był gotowy na mecz pierwszej kolejki Primera Division z Elche, czyli na 23 sierpnia.

Fermin Lopez DENNIS AGYEMAN AFP

Fermin Lopez GUILLERMO MARTINEZ AFP

Fermin Lopez GONGORA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





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